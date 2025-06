Uma provocação curiosa marcou a véspera do jogo do Fluminense e Inter de Milão. Segundo a imprensa italiana, a filha de Renato Gaúcho provavelmente é mais famosa que o pai no Brasil. A afirmação, publicada em um portal do país, se refere a Carolina Portaluppi, modelo e influenciadora com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, que está em Charlotte para torcer pelo Tricolor no Mundial de Clubes.

"Pergunte no Brasil, e eles provavelmente dirão que ela é mais famosa que o pai", escreveu o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, destacando que, enquanto Renato Gaúcho brilhava como técnico, sua filha "enche as revistas". Na entrevista, Carol falou sobre a relação com o pai, seu amor pela Itália e a expectativa para o jogo.

'Meu melhor amigo, mas muito reclamão' diz filha de Renato Gaúcho

Carol Portaluppi descreveu a relação com o pai como uma grande amizade, mas não poupou as brincadeiras ao falar sobre o jeito do técnico do Fluminense.

— Ele é meu melhor amigo, é tudo para mim. Estamos sempre brincando, fazendo projetos juntos. O que nos diferencia muito é que ele reclama demais! Eu nunca reclamo. Digo que ele está envelhecendo e ficando cada vez mais resmungão, e também é implicante — contou, aos risos.

Apesar das brincadeiras, ela ressalta o apoio incondicional que sempre recebeu. — Meu pai sempre me apoiou no meu trabalho, ele só quer que eu seja feliz.

(Foto: JEFFERSON BERNARDES/AFP)

Amor pela Itália e idolatria por Totti e Vini Jr.

A influenciadora revelou um carinho especial pela Itália, país onde seu pai atuou pela Roma na temporada 1988-89.

— Depois do Brasil, o país que mais amo no mundo, também no futebol, é a Itália. Tenho certeza que um dia vou morar aí — disse Carol, que tem planos de tirar o passaporte italiano.

Sobre seus jogadores preferidos, ela não titubeou: — Na Itália, meu preferido de todos os tempos é Francesco Totti. Dos atuais, gosto muito do Nicolò Barella. No Brasil, antes era o Ronaldo, hoje é o Vinicius Junior. Conheço os dois pessoalmente.

Confiança no Fluminense de Renato

Para o duelo contra a Inter, Carol aposta na força do time e na capacidade de motivação de seu pai para surpreender o gigante italiano.

— Será incrível, muito emocionante. A Inter é uma equipe fortíssima, então será um desafio duro para nós, mas bonito de se ver. Tenho grandes expectativas e confiança no Fluminense. Meu pai é um treinador que sabe motivar muito os jogadores, sabe incentivá-los a nunca desistir. Ele sempre diz que tudo é possível, que nada está perdido. Então, por que não acreditar mais uma vez aqui em Charlotte? — finalizou.