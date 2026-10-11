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Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Internacional

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, na Arena do Grêmio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 06:40
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Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil
Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

O Grêmio recebe o Internacional neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos delicados na competição, os rivais entram em campo em busca de três pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento, e a inteligência artificial projetou o resultado do clássico.

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O Colorado chega ao clássico após vencer o Corinthians por 2 a 1 e ocupa a 17ª posição, com 31 pontos. Já o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Remo na rodada anterior e aparece logo atrás, em 18º lugar, com 30 pontos.

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Confira a projeção das partidas:

Grêmio x Internacional:

Na Arena do Grêmio, a rivalidade gaúcha ganha contornos dramáticos em um Gre-Nal tenso e decisivo contra a parte de baixo da tabela. O Imortal apostará na força de sua torcida e nos ajustes rápidos do meio-campo para pressionar os visitantes, enquanto o Colorado chegará embalado pela mudança de postura e tentará impor a mesma intensidade do seu último triunfo. A expectativa é de um duelo físico, com forte marcação e nervos à flor da pele, resultando em um empate disputado por 1 a 1 que mantém ambos em alerta no Brasileirão.

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