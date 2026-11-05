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Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no Nubank Parque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 06:10
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Palmeiras x Remo: jogadores disputam a bola em campo de futebol, com torcedores ao fundo.
Jogo do primeiro turno entre Remo e Palmeiras terminou 1x1 (Foto: Divulgação/Remo)

Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. O Alviverde vai a campo entre as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco.

Veja a projeção da IA:

A tendência é de um triunfo do Verdão por 3 a 1 no Nubank Parque. O Palmeiras deve impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, explorando a força das jogadas pelas pontas e a bola parada ofensiva. Apesar de o Remo tentar reagir em saídas rápidas de contra-ataque, conseguindo balançar as redes, a diferença de repertório tático e a profundidade do elenco alviverde devem prevalecer para garantir os três pontos na reta final da competição.

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Marlon Freitas domina a bola marcado por Ramon Rique no triunfo do palmeiras sobre o Vasco
Palmeiras enfrenta o Remo entre os jogos de semifinal contra o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias

O técnico Abel Ferreira completou seis anos no comando do Palmeiras e alcança a marca com um número expressivo. De acordo com levantamento divulgado pela Sports Tailors, o português é o treinador com mais vitórias oficiais no futebol mundial desde novembro de 2020, quando assumiu o Verdão: são 269 triunfos.

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A marca considera o período entre 5 de novembro de 2020, data da estreia de Abel no comando do Palmeiras, e novembro de 2026. No ranking apresentado pelo levantamento, o treinador alviverde aparece à frente de nomes como Pep Guardiola, do Manchester City, e Simone Inzaghi, que passou por Lazio, Inter de Milão e Al-Hilal.

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Abel Ferreira supera Guardiola em número de vitórias

Segundo os dados divulgados pela Sports Tailors, Guardiola aparece na segunda colocação, com 240 vitórias pelo Manchester City. Inzaghi ocupa o terceiro lugar, com 212 triunfos. O português Jorge Jesus, atualmente à frente da seleção de Portugal, aparece em quarto, com 206.

O levantamento também inclui Rogério Ceni, que ocupa a nona posição, com 178 vitórias por Flamengo, São Paulo e Bahia. A lista considera jogos oficiais em todas as competições. Partidas decididas na prorrogação entram como vitórias, enquanto triunfos nos pênaltis são contabilizados como empates.

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Seis anos de Abel Ferreira no Palmeiras

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e estreou em 5 de novembro daquele ano, com vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, conquistou 11 títulos pelo clube, tornando-se o treinador mais vitorioso da história alviverde em número de troféus. O português também se tornou o técnico há mais tempo no comando de uma equipe do futebol brasileiro. O segundo colocado nesse quesito, Rogério Ceni, está no Bahia desde setembro de 2023.

A marca de seis anos é acompanhada por uma temporada ainda em disputa. O Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro, nas semifinais da Copa do Brasil e garantido em mais uma final da Copa Libertadores. Além disso, venceu o Campeonato Paulista deste ano.

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Abel Ferreira e os números na Libertadores

A Libertadores também reúne marcas importantes do treinador no Palmeiras. Abel soma 75 partidas e 48 vitórias na competição pelo clube, além de quatro finais disputadas — número que o coloca ao lado de Luiz Felipe Scolari, Luis Cubilla e Roberto Scarone.

O português conquistou dois títulos da Libertadores com o Palmeiras e pode alcançar o terceiro nesta temporada. Caso vença a decisão contra o Estudiantes, ampliará sua marca na competição e poderá se aproximar do recorde de Carlos Bianchi, que disputou cinco finais.

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Veja o ranking

1- 270 - Abel Ferreira (Palmeiras)
2- 240 - Pep Guardiola (Manchester City)
3- 212 - Simone Inzaghi (Lazio, Inter de Milão e Al Hilal)
4- 206 - Jorge Jesus (Benfica, Fenerbahce, Al Hilal, Al Nassr e Portugal)
5- 202 - Mikel Arteta (Arsenal)
6- 189 - Carlo Ancelotti (Everton, Real Madrid e Brasil)
7- 188 - Diego Simeone (Atlético de Madrid)
8- 183 - Rúben Amorim (Sporting, Manchester United e Milan)
9- 178 - Rogério Ceni (Flamengo, São Paulo e Bahia)
10- 174 - Unai Emery (Villarreal e Aston Villa)

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