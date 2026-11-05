Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Nubank Parque
Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. O Alviverde vai a campo entre as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco.
Veja a projeção da IA:
A tendência é de um triunfo do Verdão por 3 a 1 no Nubank Parque. O Palmeiras deve impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, explorando a força das jogadas pelas pontas e a bola parada ofensiva. Apesar de o Remo tentar reagir em saídas rápidas de contra-ataque, conseguindo balançar as redes, a diferença de repertório tático e a profundidade do elenco alviverde devem prevalecer para garantir os três pontos na reta final da competição.
Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias
O técnico Abel Ferreira completou seis anos no comando do Palmeiras e alcança a marca com um número expressivo. De acordo com levantamento divulgado pela Sports Tailors, o português é o treinador com mais vitórias oficiais no futebol mundial desde novembro de 2020, quando assumiu o Verdão: são 269 triunfos.
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A marca considera o período entre 5 de novembro de 2020, data da estreia de Abel no comando do Palmeiras, e novembro de 2026. No ranking apresentado pelo levantamento, o treinador alviverde aparece à frente de nomes como Pep Guardiola, do Manchester City, e Simone Inzaghi, que passou por Lazio, Inter de Milão e Al-Hilal.
Abel Ferreira supera Guardiola em número de vitórias
Segundo os dados divulgados pela Sports Tailors, Guardiola aparece na segunda colocação, com 240 vitórias pelo Manchester City. Inzaghi ocupa o terceiro lugar, com 212 triunfos. O português Jorge Jesus, atualmente à frente da seleção de Portugal, aparece em quarto, com 206.
O levantamento também inclui Rogério Ceni, que ocupa a nona posição, com 178 vitórias por Flamengo, São Paulo e Bahia. A lista considera jogos oficiais em todas as competições. Partidas decididas na prorrogação entram como vitórias, enquanto triunfos nos pênaltis são contabilizados como empates.
Seis anos de Abel Ferreira no Palmeiras
Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e estreou em 5 de novembro daquele ano, com vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, conquistou 11 títulos pelo clube, tornando-se o treinador mais vitorioso da história alviverde em número de troféus. O português também se tornou o técnico há mais tempo no comando de uma equipe do futebol brasileiro. O segundo colocado nesse quesito, Rogério Ceni, está no Bahia desde setembro de 2023.
A marca de seis anos é acompanhada por uma temporada ainda em disputa. O Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro, nas semifinais da Copa do Brasil e garantido em mais uma final da Copa Libertadores. Além disso, venceu o Campeonato Paulista deste ano.
Abel Ferreira e os números na Libertadores
A Libertadores também reúne marcas importantes do treinador no Palmeiras. Abel soma 75 partidas e 48 vitórias na competição pelo clube, além de quatro finais disputadas — número que o coloca ao lado de Luiz Felipe Scolari, Luis Cubilla e Roberto Scarone.
O português conquistou dois títulos da Libertadores com o Palmeiras e pode alcançar o terceiro nesta temporada. Caso vença a decisão contra o Estudiantes, ampliará sua marca na competição e poderá se aproximar do recorde de Carlos Bianchi, que disputou cinco finais.
Veja o ranking
1- 270 - Abel Ferreira (Palmeiras)
2- 240 - Pep Guardiola (Manchester City)
3- 212 - Simone Inzaghi (Lazio, Inter de Milão e Al Hilal)
4- 206 - Jorge Jesus (Benfica, Fenerbahce, Al Hilal, Al Nassr e Portugal)
5- 202 - Mikel Arteta (Arsenal)
6- 189 - Carlo Ancelotti (Everton, Real Madrid e Brasil)
7- 188 - Diego Simeone (Atlético de Madrid)
8- 183 - Rúben Amorim (Sporting, Manchester United e Milan)
9- 178 - Rogério Ceni (Flamengo, São Paulo e Bahia)
10- 174 - Unai Emery (Villarreal e Aston Villa)
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