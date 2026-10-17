Corinthians: veja a trajetória dos candidatos à presidência
Cinco nomes disputam o comando do clube nas eleições marcadas para novembro
A eleição presidencial do Corinthians contará com cinco candidatos que possuem diferentes trajetórias profissionais e experiências na política interna do clube. A disputa reúne nomes que já ocuparam cargos administrativos, participaram do Conselho Deliberativo ou estiveram envolvidos em decisões relacionadas à gestão corintiana.
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Entre os concorrentes, estão profissionais com atuação nos setores financeiro, jurídico, empresarial e esportivo. Alguns possuem décadas de ligação com o Corinthians, enquanto outros passaram a participar mais recentemente das discussões políticas e administrativas do Parque São Jorge.
Diante da definição das chapas, o Lance! reuniu informações sobre os cinco candidatos à presidência, incluindo formação acadêmica, carreira profissional, histórico de participação no clube e funções exercidas ao longo dos anos.
08 - Integridade - José Augusto Cardoso Mendes
José Augusto Cardoso Mendes, conhecido como Zé Mendes, tem 66 anos e é engenheiro metalúrgico formado pela Universidade de São Paulo (USP), onde também concluiu mestrado na área. Possui MBA pela McKinsey & Company, realizado em Vevey, na Suíça.
Ao longo da carreira, trabalhou em empresas dos setores industrial e de consultoria, com atuação nas áreas de planejamento estratégico, gestão empresarial e recursos humanos. Passou por instituições como Metal Leve, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), McKinsey & Company, DiamondCluster International, Odebrecht e Braskem.
Desde 2008, é sócio da Mendes Planejamento Estratégico. Também trabalhou na Korn Ferry International, entre 2013 e 2016, e ocupou o cargo de diretor de Consultoria da Logicalis Latam, de 2019 a 2022.
Sua ligação com o Corinthians começou em 1960, ano de seu nascimento, quando foi associado ao clube por iniciativa do pai, Chico Mendes. Em 2000, tornou-se conselheiro vitalício e, em 2014, exerceu o cargo de secretário-geral da Diretoria Executiva.
09 - Basta - Ilmar Schiavenato
Ilmar Schiavenato, de 72 anos, é advogado com atuação em Direito Empresarial, ex-atleta de remo e conselheiro vitalício do Corinthians.
Sua relação com o clube começou na infância, quando acompanhava as partidas no Pacaembu. Em 1970, passou a integrar a equipe de remo do Corinthians. Na modalidade, conquistou três títulos mundiais na categoria master, em 1999, 2000 e 2004.
Além da trajetória esportiva, Schiavenato ocupou diferentes funções administrativas no clube. Foi diretor do Departamento de Remo, diretor Social e participou dos conselhos da instituição.
Durante sua atuação na administração corintiana, esteve envolvido em projetos relacionados à infraestrutura do Parque São Jorge, à manutenção dos espaços sociais e às atividades esportivas destinadas aos associados.
28 - Corinthians de Verdade - Sérgio Janikian
Sérgio Janikian é empresário e economista, com atuação no setor de materiais escolares e pedagógicos. É fundador e CEO da Master Indústria e Comércio, empresa que possui aproximadamente 400 produtos em seu catálogo e registra faturamento anual de cerca de R$ 800 milhões.
Em 2026, a empresa inaugurou um novo complexo industrial em Jundiaí, no interior de São Paulo, após um investimento de R$ 70 milhões para ampliar sua capacidade de produção e estrutura operacional.
No Corinthians, Janikian integrou a diretoria de futebol em 2015. Essa foi uma de suas experiências na administração do clube antes de anunciar a candidatura à presidência para o triênio de 2027 a 2029.
Entre suas propostas para a administração do Corinthians, estão o controle de despesas, a ampliação das fontes de receita, a responsabilidade fiscal e mudanças nos mecanismos de governança do clube.
27 - Transforma Corinthians - André Castro
André Castro nasceu em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, e mudou-se para o Tatuapé aos sete anos. Começou a trabalhar aos 16 anos, em uma empresa de equipamentos hidráulicos. Aos 18, ingressou no Bradesco, onde exerceu as funções de escriturário e caixa.
Na carreira profissional, passou por instituições financeiras como Unibanco, Citibank, HSBC e Itaú, além de ter trabalhado na área comercial da Heineken. No setor de investimentos, ocupou cargos de gestão e liderou, em Belo Horizonte, uma equipe responsável por administrar mais de R$ 3 bilhões. Atualmente, trabalha na Alta Vista Investimentos, ligada ao grupo XP.
É formado em Comunicação e Publicidade pela FIAM, em 2000. Em 2017, concluiu o curso de Gestão de Futebol da CBF Academy, com duração de oito meses.
Torcedor do Corinthians desde a infância, começou a frequentar o Parque São Jorge ainda na adolescência, quando acompanhava treinamentos da equipe. Posteriormente, passou a participar da política interna do clube.
Foi eleito para o Conselho Deliberativo no ciclo de 2017/2018. Durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, deixou a função para atuar como assessor não remunerado da diretoria das categorias de base, acompanhando as atividades das equipes de formação até o sub-20.
Em 2023, voltou a ser eleito conselheiro. No início de 2024, desligou-se de sua chapa e passou a atuar de maneira independente. Em agosto de 2025, participou da eleição indireta realizada pelo Conselho Deliberativo. Agora, concorre à presidência do Corinthians para o mandato de 2027 a 2029.
Todo Dia Pelo Corinthians - Rozallah Santoro
Rozallah Santoro Jr. é executivo e investidor, com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeira e empresarial. É formado em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo (USP), onde também cursou Economia. Possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA-USP e especialização em Gestão de Futebol pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Ao longo da carreira, trabalhou em instituições como Itaú Unibanco, Banco Safra e Santander, além de empresas como Reuters Brasil, British Gas e Shell Brasil. No setor bancário, ocupou funções de gestão comercial e digital, com participação em projetos voltados ao atendimento de clientes de alta renda e à criação de serviços digitais. Atualmente, é investidor-anjo, empreendedor e sócio da SuperJobs Ventures.
No Corinthians, integra o Conselho Deliberativo desde 2021, tendo sido eleito para dois mandatos consecutivos. Também participou de negociações e discussões relacionadas às finanças e à administração do clube.
Em 2024, esteve à frente das negociações do contrato de direitos de transmissão do Corinthians, estimado em R$ 1,1 bilhão por cinco anos, com previsão de receitas de aproximadamente R$ 220 milhões por temporada.
Entre maio e novembro de 2025, representou o clube no grupo de trabalho da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) responsável pela elaboração das regras de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro.
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