Tino Marcos fecha com novo canal para a Copa, e anúncio gera polêmica

Na última quarta-feira (27), Tino Marcos publicou um vídeo em seu Instagram pessoal fazendo um apelo às empresas de comunicação para uma oportunidade de cobrir a Copa do Mundo. Ao longo da sua fala, o jornalista, que esteve em oito edições do torneio Mundial, disse que era a hora de retornar aos trabalhos após a sua saída da TV Globo em 2021. Horas depois foi anunciado que o vídeo fazia parte de uma ação de marketing.

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— Aproveitando este vídeo para que, eventualmente, alguém possa se interessar por aquele velho repórter que cobriu oito Copas do Mundo. Eu tenho falado com amigos. Tenho tentado falar, pelo menos. Mas, até agora, nada concreto aconteceu. Estou tentando — disse Tino em parte do vídeo.

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Após agitar os internautas com o seu pronunciamento, o comunicador foi anunciado como novo reforço do canal de humor Porta dos Fundos, que fará um programa voltado para a cobertura da Copa do Mundo. No vídeo que oficializou a parceria, Tino apareceu pedindo ajuda a nomes importantes do jornalismo esportivo, como Galvão Bueno, até receber uma ligação de João Vicente de Castro, que o convidou para o projeto.

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— O Porta precisava de um integrante para fechar a seleção do 'Aquele Campeonato' e o Tino Marcos precisava de um freela. Então, fomos mais rápidos que a concorrência e fechamos essa contratação! Tino pode ter mais de 40 anos de carreira e diversos campeonatos no currículo, mas aposto que nunca apresentou um programa de futebol sem, de fato, poder falar o nome d'Aquele Campeonato de Futebol que você sabe qual é... — publicou o perfil oficial do Porta dos Fundos.

A repercussão do anúncio de Tino Marcos no Porta dos Fundos

O resultado do anúncio gerou polêmica nas redes sociais, com comentários positivos sobre a ação e outros que discordaram da condução da brincadeira. Antes da publicação oficial, muitas pessoas acreditaram se tratar de um vídeo real acerca do pedido de ajuda de Marcos.

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Veja alguns comentários:

Tino Marcos cobriu oito Copas do Mundo (Foto: Reprodução)

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