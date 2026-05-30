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Gesto de Gabigol em Santos x Vitória irrita torcedores

Jogador foi expulso após fazer gol

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 30/05/2026
21:50
Atualizado há 7 minutos
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Gabigol foi o autor do terceiro gol do Santos na partida (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
imagem cameraGabigol foi o autor do terceiro gol do Santos na partida (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
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Santos bateu o Vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Miguelito, atleta do Peixe, foi o responsável por tirar o zero do marcador. Barreal e Gabigol ampliaram no segundo tempo, e Renê fez o único gol do Vitória. Mas o lance que mais gerou repercussão foi a expulsão de Gabriel Barbosa na segunda etapa.

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Na comemoração de seu gol, Gabigol fez um gesto obsceno para um torcedor e foi expulso após revisão no VAR.

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Veja a reação de torcedores a gesto de Gabigol

Como foi o jogo

O Santos quase complicou um jogo tranquilo, mas bateu o Vitória, por 3 a 1, na noite deste sábado (30), e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados na Vila Belmiro, o Peixe foi a 21 e subiu para a 15ª posição na tabela. O time até pode ser ultrapassado pelo Vasco neste domingo, mas, neste caso, quem vai para o Z4 é o Grêmio.

Com a derrota, o Vitória estaciona nos 22 pontos e pode ser ultrapassado por até três times no complemento da rodada, o que aproximaria o time baiano do Z4 do Brasileirão.

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Após a Copa do Mundo, o Santos enfrentará o Botafogo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Peixe vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fogão. Já o Vitória vai encarar o Vasco, em casa, após a pausa para a disputa do Mundial.

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Gabigol foi expulso após gesto obsceno (Foto: Reprodução)
Gabigol foi expulso após gesto obsceno (Foto: Reprodução)

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