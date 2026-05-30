Gesto de Gabigol em Santos x Vitória irrita torcedores

O Santos bateu o Vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Miguelito, atleta do Peixe, foi o responsável por tirar o zero do marcador. Barreal e Gabigol ampliaram no segundo tempo, e Renê fez o único gol do Vitória. Mas o lance que mais gerou repercussão foi a expulsão de Gabriel Barbosa na segunda etapa.

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Na comemoração de seu gol, Gabigol fez um gesto obsceno para um torcedor e foi expulso após revisão no VAR.

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Veja a reação de torcedores a gesto de Gabigol

Irresponsável..imprudente e babaca. — Alci Machado Oliveira (@alci_machado) May 31, 2026

É muita irresponsabilidade do Gabigol essa expulsão. Não dá! — Rodrigo Dias (@santistafala) May 31, 2026

O Gabigol fez gol e foi expulso por ser burro, mas não tem como negar q o cara

vem carregando esse santos nas costas

porque se for depender do turista Neymar kkkkkk — Lê (@lele_zinha13) May 31, 2026

Gabigol expulso de forma idiota é classic gabigol, apenas faça 💪🏻 — Brasil fm (@guisaodamassa) May 31, 2026

Gabigol é maluco kskskskskkska — SARDINHA (@_tricoringa) May 31, 2026

Como foi o jogo

O Santos quase complicou um jogo tranquilo, mas bateu o Vitória, por 3 a 1, na noite deste sábado (30), e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados na Vila Belmiro, o Peixe foi a 21 e subiu para a 15ª posição na tabela. O time até pode ser ultrapassado pelo Vasco neste domingo, mas, neste caso, quem vai para o Z4 é o Grêmio.

Com a derrota, o Vitória estaciona nos 22 pontos e pode ser ultrapassado por até três times no complemento da rodada, o que aproximaria o time baiano do Z4 do Brasileirão.

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Após a Copa do Mundo, o Santos enfrentará o Botafogo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Peixe vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fogão. Já o Vitória vai encarar o Vasco, em casa, após a pausa para a disputa do Mundial.

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