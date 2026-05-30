Jorge Jesus se encontra com jogadores do Flamengo de 2019

Seis atletas que atuaram no Flamengo em 2019 se encontraram com o técnico português Jorge Jesus na noite de sábado (30), no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu após a vitória do time carioca sobre o Coritiba, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ No Maracanã, Jorge Jesus comenta chance de voltar ao Flamengo

Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego Ribas, Vitinho e Diego Alves participaram da reunião com o treinador. Jesus está no Brasil em período de férias após deixar o comando técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Durante o encontro, Diego Ribas perguntou ao treinador: "Mister, dá tempo ainda (da gente voltar) se a gente montar esse time aqui?".

Jorge Jesus respondeu: "Esse é o melhor time que eu tive na minha vida".

Ídolo do Flamengo, Diego Ribas completou: "Ô, pá! Incrível! Com esse treinador dá para nós voltarmos agora (risos)".

Jorge Jesus no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Coritiba (Foto: Reprodução/Lance!)

O grupo formado por Jorge Jesus e os seis jogadores conquistou títulos importantes pelo Flamengo em 2019. O lateral Filipe Luís, o atacante Bruno Henrique, o zagueiro Rodrigo Caio, os meias Diego Ribas e Vitinho, e o goleiro Diego Alves estiveram sob o comando do treinador naquela temporada.

continua após a publicidade

Confira o vídeo:

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.