Gabigol aumenta lista de expulsos por segurar as partes íntimas; relembre

O Campeonato Brasileiro de 2026 registrou a quarta expulsão por gesto obsceno na Série A. O atacante Gabigol, do Santos, recebeu cartão vermelho no segundo tempo da partida contra o Vitória, realizada neste sábado (30), na Vila Belmiro. O confronto terminou com vitória do Peixe por 3 a 1.

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A infração ocorreu após Gabigol marcar o terceiro gol do Santos. O jogador segurou nas partes íntimas em direção à torcida, e o árbitro constatou a conduta inadequada, aplicando o cartão vermelho após análise no VAR.

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O volante Allan, do Corinthians, foi o primeiro atleta punido por esse tipo de infração no Brasileirão 2026. Durante a derrota do Timão por 3 a 1 para o Fluminense, Allan se envolveu em desentendimento com Lucho Acosta. O jogador segurou a genitália em direção a Serna. O VAR recomendou a revisão do lance. O árbitro analisou as imagens e expulsou Allan aos 10 minutos do segundo tempo.

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O volante André, também do Corinthians, protagonizou o segundo caso. Ele fez gesto obsceno direcionado a Andreas Pereira durante o empate sem gols com o Palmeiras. O árbitro não percebeu a infração inicialmente. Após revisão do VAR, aplicou o cartão vermelho.

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Allan recebeu punição adicional além da expulsão em campo. O Corinthians aplicou multa ao volante. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jogador por uma partida.

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Na última semana, foi a vez Jajá, do Remo, que recebeu cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR. Após marcar um gol, o jogador direcionou um gesto obsceno ao lateral Benavídez, do Athletico-PR.

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