Abel comemora convocação de Flaco e defende tradição na Libertadores: 'O Palmeiras é fortíssimo'

Abel Ferreira iniciou a coletiva de imprensa após a goleada do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1 elogiando Flaco López, convocado nesta quinta-feira para defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras goleia Junior com dois de Arias, mas avança em segundo na Libertadores; dê suas notas

Ele ressaltou ser um treinador de projetos e que foca tanto no mérito esportivo quanto na formação de jogadores, sejam os já integrados ao elenco ou os formados nas categorias de base. Ao mesmo tempo, afirmou que o chamado de Flaco para defender a atual campeã mundial é mérito dele próprio.

— Vou deixar claro: o maior responsável por isso (convocação) é o (Flaco) López. Não corro por ele, não chuto, não corro por ele. Quando ele perde gols, a culpa é minha, quando os jogadores não jogam bem, eu sou o responsável. Quando as coisas vão bem, quando os jogadores são valorizados, os protagonistas são eles — disse Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Com 11 pontos, o Palmeiras terminou na segunda colocação do Grupo F, dois atrás do líder Cerro Porteño. O treinador revelou que a missão era garantir não só a liderança do grupo, mas também a melhor campanha geral. No entanto, comemorou a vaga, que classificou como o primeiro objetivo.

— O objetivo era classificar em primeiro no geral. Infelizmente, dessa vez não conseguimos, pelo que aconteceu no resultado em casa contra o Cerro Porteño (derrota por 1 a 0). Lutamos sempre para ganhar, mas às vezes temos que continuar quando os objetivos não saem como queríamos. Quando não der para ser o primeiro, queremos classificar. (Estamos) vivos em todas as competições — ressaltou o treinador.

continua após a publicidade

Por fim, Abel comentou sobre o fato de o Palmeiras decidir as oitavas de final fora de casa, o que ele não considera um empecilho para o futuro da campanha da equipe na competição continental.

— Tenho certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós quanto para as equipes que jogam contra o Palmeiras. O Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa. Seja qual for o adversário, não vamos mudar nossa forma de jogar — completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras entra em campo uma última vez antes da pausa para a Copa do Mundo. No próximo domingo, a equipe recebe a Chapecoense, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ Aposte em +2.5 gols em Palmeiras x Chapecoense @1.57

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.