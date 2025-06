Taça da Champions do PSG passa por revista em aeroporto; cena viraliza

O PSG atropelou a Inter de Milão na final da Champions League por 5 a 0, no último sábado (31), e ganhou a competição pela primeira vez em sua história. No retorno a Paris, o time passou por uma cena inusitada: a revista do troféu conquistado. A "orelhuda", como é apelidada, não escapou dos trâmites de segurança e foi para o aparelho de raio-x.

Nas redes sociais, o clube brincou: "Temos algumas bagagens de mão extras 🏆🤩". Confira o momento:

Elenco do PSG desembarca em Paris com a taça da Champions (Foto: Reprodução/PSG)

🏆 Como foi a final da Champions vencida pelo PSG?

O PSG atropelou a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou o inédito título da Champions League, no último sábado (31), na Allianz Arena, em Munique. Nos 20 minutos iniciais, o clube francês abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu escreveram a história: com o resultado, o PSG aplicou a maior goleada em uma decisão de Champions League de todos os tempos. Antes do fim da partida, os setores da Inter de Milão nas arquibancadas já estavam vazios, enquanto os franceses entoaram "olés" e bradavam gritos de campeões antes do apito final.

Comemoração manchada por mortes e prisões

Ao ocupar as ruas de Paris para comemorar o troféu, duas pessoas foram mortas e, segundo avaliação do Ministério do Interior da França, mais de 550 indivíduos foram presos por atos de vandalismo no país, sendo mais de 90% na capital. 192 torcedores ficaram feridos. Os cálculos do órgão também registraram mais de 200 incêndios a veículos nas ruas francesas.

Dos óbitos, um jovem de 17 anos foi morto por esfaqueamento em Dax, e um homem teve sua scooter atingida por um carro. Já um policial foi atingido por fogos de artifício em Coutance, e está em coma induzido para recuperar-se de ferimentos nos olhos.