A seleção da Espanha chegou à Cidade do Futebol, em Las Rozas, onde ficará concentrada para a fase final da Liga das Nações da Uefa. Os espanhóis enfrentam a seleção da França, na próxima quinta-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília) e o vencedor do confronto pega Alemanha ou Portugal – o outro jogo da semifinal da competição europeia – que será um dia antes, na quarta-feira (4).

Na fase de grupos, a Espanha enfrentou as seleções da Dinamarca, Sérvia e Suíça, somando 16 em 18 pontos possíveis - foram cinco vitórias e um empate (a primeira partida da liga, contra os sérvios). Nas quartas de final, os espanhóis venceram a Holanda nos pênaltis, após empates nos jogos de ida e volta.

A disputa do 3° lugar e a final da Liga das Nações da UEFA acontecerão no dia 8 de junho (domingo).

Seleção da Espanha chega à Cidade do Futebol (Foto: Ángel Martínez/RFEF)

Alguns jogadores deram entrevistas aos jornalistas presentes no complexo esportivo. O lateral Pedro Porro, recém-campeão da Europa League pelo Tottenham, destacou a força do grupo e a importância de título pela seleção:

– Nós temos que fazer o nosso trabalho, né? É verdade que temos um grupo fantástico. Uma família, como eu costumo dizer, e com certeza as coisas vão correr da melhor forma possível. Ganhar um título com o seu clube também é importante, mas agora já estou focado na seleção - disse, conforme noticiado pelo jornal Marca.

O meio-campista do Real Sociedad, Martín Zubimendi, falou da empolgação e da torcida:

– Sempre dá alegria vir aqui para Las Rozas, ver os companheiros, a comissão técnica, mas ainda mais quando temos um título importante em jogo. Pode ser já o terceiro consecutivo, então estamos muito empolgados. É bom ver essa empolgação de perto. É verdade que sentimos muito isso pelas redes sociais, mas quando eles vêm aos treinos, tudo isso se percebe e se intensifica muito mais – disse Zubimendi.

Um dos destaques da seleção, o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, também falou com a imprensa e reforçou o bom ambiente e a importância do apoio da torcida:

– Chegamos em um bom ritmo, com uma boa convocação. Fomos muito bem recebidos, estamos nos sentindo em casa e queremos que venham nos apoiar bastante, que estejam do nosso lado e que estejam sempre, tanto nos bons quanto nos maus momentos – comentou.

Semifinal da Liga das Nações

As semifinais da Liga das Nações começam a ser disputadas na próxima quarta-feira com Alemanha e Portugal disputando uma vaga na final do torneio. No dia seguinte, é a vez de Espanha e França entrarem em campo. As partidas serão às 16h45 (de Brasília) e 16h (de Brasília), respectivamente.