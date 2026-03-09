Mauro Cezar critica atitude de atacante do Flamengo: 'Deveria ter vergonha'

O jornalista Mauro Cezar criticou uma atitude de um atacante do Flamengo na conquista do título do Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Neste domingo (8), o Rubro-Negro bateu o Tricolor das Laranjeiras nos pênaltis.

Durante o duelo, Samuel Lino e Cannobio se enroscaram em campo. O atacante do Flamengo sentiu um contato no rosto e se jogou no chão. Em live no "UOL", Mauro Cezar classificou como "simulação" e criticou a atitude do jogador rubro-negro.

— De todas as simulações, talvez a mais bizarra neste início de ano foi a do Samuel Lino. Uma palhaçada, ele deveria ter vergonha. Não foi nada. E ele insistindo, rolando meia hora no chão, como se não bastasse a atuação dele que foi ridícula. Muita falta de noção de um jogador caro que não jogou rigorosamente nada, não acertou uma jogada, errou tudo, ainda protagonizar aquilo — comentou o jornalista sobre o atacante do Flamengo.

Samuel Lino comemora gol do Flamengo (Foto: Andre Mourao / FotoFC)

Confira lance de Samuel Lino no clássico

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título do Flamengo ao parar a cobrança de Otávio.