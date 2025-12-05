Carlos Miguel avalia temporada do Palmeiras: 'Conseguimos bater finais'

Uma das 12 contratações do Palmeiras para a temporada, Carlos Miguel chegou ao clube após período no Nottingham Forest, da Inglaterra, com a missão de ampliar as opções da comissão técnica para a posição de goleiro.

Com a lesão de Weverton, porém, assumiu sequência como titular no momento mais importante da temporada. Após oscilação nas primeiras partidas, atuou na classificação diante da LDU na Libertadores, nas rodadas finais do Brasileirão e na decisão continental contra o Flamengo.

- Feliz de ter essa oportunidade e também por estar preparado para ela, trabalhando dia a dia. Toda a comissão, treinador, treinador de goleiros muito bem capacitados para estarem aqui. Como eu falei desde o início, o Palmeiras é um clube muito bom, com um ambiente muito especial pra trabalhar. Foi um ano difícil, de muitas contratações, e conseguimos ainda bater nas finais - afirmou.

Ao mesmo tempo em que disputou os dois principais títulos do calendário nacional até os últimos momentos, o Palmeiras terminou com o vice-campeonato tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, nas duas ocasiões diante do Flamengo.

- Brigamos até o final do campeonato, temos de valorizar isso (...) Sabemos que o trabalho vem sendo muito bem feito. É manter os pés no chão, continuar trabalhando, pois o grupo está sendo formado. Temos uma base muito sólida e sabemos que podemos chegar longe no próximo ano com trabalho bem feito e a torcida junto.

- (O Palmeiras) deixou de pontuar em jogos muito importantes, cruciais, no final do Brasileiro. Sabemos disso, tínhamos capacidade de ter conquistado o título. Fica uma dor gigantesca para nós, mas agora é manter a cabeça boa, fazer as coisas bem no próximo ano. Temos de chegar já muito bem preparados porque não vamos ter muito tempo de treinos, de nos adaptar, porque logo começa o campeonato. Temos um ano muito apertado em 2026, temos de estar o mais capacitados possível e sabemos que juntos podemos vencer e chegar muito longe nas competições - completou.

O goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

2025 marca a primeira temporada sem título desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras, no fim de 2020. Contra o Ceará, pelo Brasileirão, o clube fará seu último compromisso no ano antes de encerrar as atividades.

O Palmeiras soma 73 pontos, três a mais que o Cruzeiro, e está garantido na segunda colocação da competição pelo número total de vitórias: 22 contra 19 do rival.