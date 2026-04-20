O Corinthians inicia mais um desafio decisivo na temporada 2026. Com a experiência de Matheuzinho, peça importante na campanha vitoriosa de 2025, o Timão encara o Barra nesta terça-feira (21), às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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A estreia na Copa do Brasil traz boas recordações ao clube. Um dos destaques daquela conquista, Matheuzinho conhece o peso de iniciar a caminhada em um torneio eliminatório e chega como uma das referências do elenco para o confronto.

— Essa estreia será muito importante. Somos os atuais campeões, mas para que a gente possa conquistar novamente este ano temos que ter a mesma trajetória. Começa nessa partida tão difícil fora de casa. Temos que ter humildade e pés no chão, saber que é uma nova competição e um novo ano — disse o lateral.

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Este será o primeiro encontro entre Corinthians e Barra-SC na história. Preparado para o desafio, Matheuzinho pede um Timão atento diante do atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Catarinense.

— O jogo de futebol tem 90 minutos jogados, independentemente das camisas representadas em campo. O Barra é uma equipe nova (fundada em 2013), mas é o campeão catarinense. Chegaremos lá respeitando eles da melhor maneira possível, mas vamos atrás da vitória e da classificação. Vamos com tudo — completou.

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Partida será disputada no estádio da Ressacada (Foto: Leandro Boeira / Avaí FC)

Como chega o Barra?

O clube conquistou o Campeonato Catarinense de 2026 e alcançou a quinta fase da Copa do Brasil em sua estreia no torneio, após eliminar América-MG e Volta Redonda nas disputas de pênaltis.

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O Barra soma 17 jogos disputados na temporada de 2026, com campanha equilibrada: sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, resultando em 51% de aproveitamento. A equipe balançou as redes 21 vezes e sofreu 11 gols, números que indicam um sistema defensivo consistente aliado a um ataque produtivo ao longo do ano.

Na Copa do Brasil, o desempenho é mais contido até aqui. Em dois jogos disputados, o Barra empatou ambos, com aproveitamento de 33%, e ainda não marcou nem sofreu gols na competição, mantendo uma sequência de partidas sem alteração no placar.

Barra em 2026:

17 jogos 7V - 5E - 5D 51% aproveitamento 21 gols 11 gols sofridos

Barra na Copa do Brasil

2 jogos 2 empates 33% aproveitamento 0 gols marcados/sofridos

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