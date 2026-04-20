Ajustar defesa é a principal missão de Franclim Carvalho no Botafogo

O Botafogo mostra clara evolução no setor ofensivo nos últimos jogos, mas, ao mesmo tempo, liga o alerta para solucionar os problemas atrás. A equipe alvinegra tem mostrado serviço na frente, com o melhor ataque do Brasileirão ao lado do Palmeiras, mas com o pior sistema defensivo da competição ao lado do lanterna Chapecoense, quem goleou no último sábado (18).

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São 22 gols marcados na competição em 11 jogos, com média de dois por jogo dos pontos corridos. A defesa, no entanto, foi vazada 22 vezes. Logo atrás, dentre as três piores defesas, está o Cruzeiro, com 21 gols sofridos.

O técnico Franclim Carvalho vem buscando o encaixe perfeito em um estilo que tem deixado a equipe mais exposta. O Botafogo tem como marca pressionar no campo de ataque, subir mais as linhas e, em caso de erro, com a frente da área livre. O gol da Chapecoense nasce disso e termina em linda finalização de Marcinho, de média distância.

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O último compromisso em que a defesa passou ilesa foi na semifinal da Taça Rio, contra o Boavista, no Campeonato Carioca, ainda sob o comando de Martín Anselmi. Desde então, são 13 partidas seguidas levando gol. No Brasileirão, o time só não sofreu na estreia, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 0 no Nilton Santos.

Franclim Carvalho e sua comissão técnica em jogo do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo ainda sem definição de titularidade

A dupla de zaga é bastante conhecida por Franclim Carvalho pois foi a mesma dos títulos de 2024. No entanto, Bastos e Barboza não vivem grande fase na temporada e têm deixado dúvidas. Ferraresi, contratado junto ao São Paulo, pede passagem principalmente para a vaga do angolano.

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Outro problema é na meta. Depois de um rodízio de peças no gol, Neto voltou a receber oportunidades e briga pela titularidade. Léo Linck havia perdido a vaga para Raul, que, por sua vez, também foi muito criticado no tempo em que atuou.

Próximo compromisso

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, novamente contra a Chapecoense. As equipes se reencontram às 17h (de Brasília), desta vez pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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