Ajustar defesa é a principal missão de Franclim Carvalho no Botafogo
Glorioso tem o melhor ataque da competição, mas também a pior defesa
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O Botafogo mostra clara evolução no setor ofensivo nos últimos jogos, mas, ao mesmo tempo, liga o alerta para solucionar os problemas atrás. A equipe alvinegra tem mostrado serviço na frente, com o melhor ataque do Brasileirão ao lado do Palmeiras, mas com o pior sistema defensivo da competição ao lado do lanterna Chapecoense, quem goleou no último sábado (18).
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São 22 gols marcados na competição em 11 jogos, com média de dois por jogo dos pontos corridos. A defesa, no entanto, foi vazada 22 vezes. Logo atrás, dentre as três piores defesas, está o Cruzeiro, com 21 gols sofridos.
O técnico Franclim Carvalho vem buscando o encaixe perfeito em um estilo que tem deixado a equipe mais exposta. O Botafogo tem como marca pressionar no campo de ataque, subir mais as linhas e, em caso de erro, com a frente da área livre. O gol da Chapecoense nasce disso e termina em linda finalização de Marcinho, de média distância.
O último compromisso em que a defesa passou ilesa foi na semifinal da Taça Rio, contra o Boavista, no Campeonato Carioca, ainda sob o comando de Martín Anselmi. Desde então, são 13 partidas seguidas levando gol. No Brasileirão, o time só não sofreu na estreia, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 0 no Nilton Santos.
Botafogo ainda sem definição de titularidade
A dupla de zaga é bastante conhecida por Franclim Carvalho pois foi a mesma dos títulos de 2024. No entanto, Bastos e Barboza não vivem grande fase na temporada e têm deixado dúvidas. Ferraresi, contratado junto ao São Paulo, pede passagem principalmente para a vaga do angolano.
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Outro problema é na meta. Depois de um rodízio de peças no gol, Neto voltou a receber oportunidades e briga pela titularidade. Léo Linck havia perdido a vaga para Raul, que, por sua vez, também foi muito criticado no tempo em que atuou.
Próximo compromisso
O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, novamente contra a Chapecoense. As equipes se reencontram às 17h (de Brasília), desta vez pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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