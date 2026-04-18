Web se surpreende com lance de Calleri em Vasco x São Paulo: 'Absurdo'

São Paulo e Vasco se enfrentaram neste sábado (18), pela segunda 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Calleri teve grande participação no lance do gol, mesmo que não tenha sido marcado como assistência, seu companheiro de equipe, Luciano, conseguiu balançar as redes após grande jogada do argentino.

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Participação do Calleri no gol do São Paulo

A jogada em questão começou com um excelente lançamento do goleiro Rafael para o atacante Tricolor. Calleri dominou, levou para a área e fez um drible de corpo muito eficiente contra o defensor vascaíno, finalizou ao gol. Léo jardim faz boa defesa, mas cai nos pés de Luciano, que apenas tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O lance em questão começou em um ótimo lançamento de Rafael para o atacante argentino. Calleri dominou, conduziu à área e fez um drible de corpo muito eficiente contra o zagueiro vascaíno. O atacante finalizou ao gol mas Léo Jardim espalmou a bola. No entanto, sobrou para Luciano empurrar no fundo das redes, deixando o tricolor em vantagem.

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Reação da web em lance do Calleri no gol do São Paulo

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Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

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O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.

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