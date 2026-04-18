Torcedores do Vasco criticam titular contra o São Paulo: 'Errando tudo'

Vasco e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Tricolor Paulista, que vence por 1 a 0 com gol de Luciano. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino criticaram a atuação de um jogador.

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O gol de Luciano contou com uma falha de Cuiabano, que tentou afastar uma bola de cabeça e entregou nos pés de Calleri. O centroavante limpou a jogada e finalizou para a defesa de Léo Jardim. No rebote, Calleri abriu o placar em Vasco x São Paulo.

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Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino criticaram muito Cuiabano. Além da falha no lance do gol, outras situações de jogo do lateral foram questionadas. Veja os comentários abaixo:

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Cuiabano em Vasco x São Paulo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Veja comentários dos torcedores

Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo contra o São Paulo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição para Vasco x São Paulo. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

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O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

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Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.

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