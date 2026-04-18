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Veja gol de Vasco x São Paulo: Luciano abre o placar em São Januário

Clube carioca possui 13 pontos, enquanto Tricolor soma 20 no campeonato

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 18/04/2026
18:48
Atualizado há 0 minutos
Luciano comemora seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
imagem cameraLuciano comemora seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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Vasco e São Paulo se enfrentaram, neste sábado (18), no São Januário, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Luciano foi o responsável por abrir vantagem ao Tricolor com ótima jogada de Jonathan Calleri.

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O primeiro gol saiu em um ótimo lançamento de Rafael para Calleri, o atacante driblou o zagueiro vascaíno, e em uma bola espalmada pelo goleiro, o camisa 10 Tricolor, Luciano, apenas teve a responsabilidade de empurrar para o fundo das redes.

Veja o gol abaixo:

Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

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Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

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O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

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Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.

São Paulo
Luciano comemorando gol contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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