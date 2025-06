Galvão Bueno elege melhor treinador do Mundial de Clubes

Galvão Bueno opinou sobre o melhor técnico do Mundial de Clubes. Durante o próprio programa, na emissora Band, o narrador apontou Filipe Luís, do Flamengo, como o destaque, entre os treinadores, da competição da Fifa.

Para justificar o voto no técnico rubro-negro, Galvão chamou atenção para a importância de Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Chelsea, na última sexta-feira (20), na Filadélfia. O narrador afirmou que a escalação inicial e as substituições durante a partida foram cruciais para a construção do resultado.

- Meu voto é para o Filipe Luís, em função do jogo contra o Chelsea. As pessoas reclamaram da escalação inicial dele, mas ele explicou que era necessário entender o calor, cansaço, e por isso, o treinador iniciou com um time rápido para pressionar o adversário - analisou o narrador, antes de completar.

- Depois, ele percebeu que estava perdendo e precisava virar o jogo. Sai Arrascaeta e entra Bruno Henrique, que faz um gol e uma assistência. Depois ele coloca o Wallace Yan, que também marcou. A mudança de escalação inicial e as substituições, me fazem votar nele neste momento - concluiu.

Filipe Luís em entrevista coletiva antes de duelo com o LAFC pelo Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Brasileiros no Mundial de Clubes

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes inciou na última segunda-feira (23). Até o momento, três clubes brasileiros se encontram classificados para as oitavas de final. Tratam-se de Flamengo, Palmeiras e Botafogo.

O clube carioca alcançou a vaga as oitavas de final de forma antecipada, após vencer o Chelsea na segunda rodada do Grupo D. Por outro lado, o Alviverde e o Alvinegro se classificaram para a próxima etapa após os resultados dos últimos jogos de cada chave.

A equipe de Abel Ferreira empatou com o Inter Miami, na última segunda-feira (23), e se classificou na primeira colocação do Grupo A. No mesmo dia, o Botafogo também assegurou a vaga no Grupo B. Mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid, o time de Renato Paiva passou na segunda colocação.

Com este cenário, as duas equipes brasileiras irão se enfrentar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto acontece no sábado (29), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.

O Fluminense, até o momento, é o único brasileiro que não está confirmado na próxima fase do torneio. O Tricolor decide a vaga contra o Mamelodi, da África do Sul, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O clube carioca joga pelo empate para se classificar.