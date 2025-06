Botafogo perde Gregore para as oitavas de final do Mundial de Clubes

Pasadena (EUA) - O Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, na Califórnia, terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, mas garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Glorioso terá uma baixa no mata-mata: Gregore.

Nos acréscimos do duelo contra os espanhóis, o volante do Botafogo recebeu o único cartão amarelo do duelo, sua segunda advertência no torneio, e está suspenso para a próxima partida da equipe. Aos 50 minutos, Gregore demorou para cobrar uma falta e foi punido pelo árbitro César Ramos.

O jogador recebeu cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o PSG, pela segunda rodada da fase de grupos, partida decisiva para a classificação do Botafogo. Diferentemente do Brasileirão, o regulamento do Mundial de Clubes prevê que o atleta seja suspenso por uma partida em caso de dois cartões amarelos. Gregore atuou por 90 minutos nas três primeiras partidas da primeira fase do Mundial de Clubes.

Gregore recebeu cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo (Foto: Harry How / Getty Images via AFP)

Quem será o adversário?

O Botafogo espera o resultado da partida entre Palmeiras e Inter Miami, nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), para descobrir quem pega nas oitavas de final do Mundial. Ambos têm quatro pontos, mas o Verdão leva vantagem no critério de desempate.

O confronto do Botafogo nas oitavas de final será no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia. Na primeira fase, o Fogão atuou em duas sedes: em Seattle, na vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders; e em Pasadena, na Califórnia, onde disputou duas partidas no Rose Bowl, venceu o PSG e foi derrotado pelo Atlético de Madrid.