Lance de Suárez em Inter Miami x Palmeiras chama atenção: ‘Melhor da geração’

O Inter Miami saiu na frente do placar contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. A jogada que originou o gol do clube surgiu por meio de uma assistência do atacante Luis Suárez. Após o tento, o camisa 9 foi bastante elogiado por torcedores.

Nas redes sociais, diversos internautas enalteceram o jogador. O uruguaio chegou a ser chamado de "melhor da geração". Suárez foi o responsável por dar um passe, de peito, para Tadeo Allende, em um contra-ataque. O toque foi crucial para dar a oportunidade do companheiro arrancar livre para marcar.

Inter Miami x Palmeiras

Com o resultado momentâneo, a equipe de Abel Ferreira deixa a liderança do Grupo A e cai para a segunda colocação. Já o time estadunidense, assume aponta. Enquanto isso, o Al Ahly vai vencendo o Porto na partida simultânea, e assim, mantém a classificação do clube paulista.

Com os placares atuais, a equipe portuguesa precisa reverter o cenário e vencer por dois gols de diferença para tirar a vaga do Palmeiras. Vale destacar, que os classificados da chave enfrentam PSG ou Botafogo, respectivamente primeiro e segundo colocados do Grupo B.