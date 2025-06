Caio Ribeiro aponta erro de Abel Ferreira em empate com Inter Miami

O Palmeiras empatou com o Inter Miami por 2 a 2, nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Apesar do empate, o ex-jogador Caio Ribeiro chamou atenção para um erro de Abel Ferreira na partida.

Durante a transmissão do confronto, pela Rede Globo, o atual comentarista criticou a liberdade que a equipe do técnico português concedeu para Messi e Luis Suárez. Na visão de Caio Ribeiro, o Alviverde não conseguiu ser eficaz na neutralização das investidas dos dois craques do clube estadunidense.

- O ponto forte do trabalho do Abel é essa pressão no homem da bola, o que não está acontecendo hoje. Os volantes do Inter Miami jogam livres, o Messi flutua em campo, sem marcação, para servir os companheiros - iniciou o ex-jogador, em uma observação durante o primeiro tempo do confronto.

- Confesso que não entendi a leitura de jogo do Abel. Claro que essa responsabilidade tem que ser dividida. Mas estou cantando essa bola desde o início do jogo, o Palmeiras não morde o adversário. Estamos falando de dois grandes jogadores Messi e Suárez, que estão completamente a vontade em campo - concluiu, na segunda etapa, após o clube paulista sofrer o segundo gol.

Inter Miami x Palmeiras

Em campo, o Alviverde chegou a perder por dois gols de diferença, mas conseguiu deixar tudo igual no placar antes do fim da partida. Os gols do clube paulista foram marcados por Paulinho e Maurício durante o segundo tempo.

Com o resultado, tanto o Alviverde, quanto o Inter Miami se classificaram para as oitavas de final do Mundial. O Palmeiras alcançou a vaga na primeira colocação do Grupo A, e por isso, irá enfrentar o Botafogo, segundo colocado do Grupo B. O confronto entre os brasileiros acontece no sábado (29), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.