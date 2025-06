Possível pênalti em Atlético de Madrid x Botafogo gera debate

Atlético de Madrid e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo sem gols, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, na Califórnia, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Com a rede não balançando, o momento que mais chamou atenção no confronto, até o momento, foi um possível pênalti não marcado para o clube espanhol. O lance gerou debate entre torcedores nas redes sociais.

A jogada aconteceu aos 43 minutos. Na ocasião, De Paul encontrou Sorloth em um cruzamento perigoso na área alvinegra. O atacante norueguês conseguiu escorar a bola para trás, onde se encontra Julian Álverez. O argentino dominou a bola e foi derrubado logo em sequência por Gregore, dentro da pequena área.

O árbitro César Ramos não achou o contato faltoso na análise dentro de campo, mas foi ao VAR rever o lance, após uma reclamação intensa da equipe colchonera. Na cabine, a autoridade entendeu que o contado entre os jogadores do clube espanhol e carioca foi faltoso, porém, também encontrou uma falta de Sorloth, no início da jogada.

O noruguês foi flagrado pelas câmeras do recurso de vídeo realizando um empurrão em Jair, do Botafogo. O contato também foi interpretado como faltoso por César Ramos, que optou por marcar a falta, que antecedeu o pênalti. A decisão gerou debate nas redes sociais; veja a repercussão abaixo:

Atlético de Madrid x Botafogo

O confronto entre as equipes acontece pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Com o resultado parcial, o Glorioso vai alcançando as oitavas de final do torneio da Fifa. Para o cenário mudar, a equipe de Renato Paiva, que joga pelo empate, precisaria sofrer um revés de três gols de diferença. Isso porque, o PSG se encontra na frente do placar contra o Seattle Sounders.