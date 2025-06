Em Miami, torcedor do Palmeiras diz como parar Messi e ‘escolhe’ entre PSG e Botafogo

MIAMI (EUA) - O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Antes do apito incial, o Lance! esteve nos arredores do estádio e conversou com torcedores do Alviverde sobre as dificuldades do confronto.

O ponto principal destacado foi a presença de Messi na equipe adversária. O camisa 10 da Argentina é o grande destaque do time estadunidense, sendo a principal arma ofensiva. Para os palmeirenses, a possível vitória do clube está relacionada a marcação do meia.

- Rapaz, parar o homem (Messi) vai ser difícil. O negócio é não fazer. Porque se fizer, aí já era. Não deixar chegar no zagueiro é importante também. O Richard Ríos vai dar conta - disse um torcedor.

Outro ponto abordado foi os possíveis adversários nas oitavas de final. O Palmeiras ainda busca a classificação no Grupo A, e para isto acontecer, basta apenas empatar com o Inter Miami para encarar o PSG ou o Botafogo na próxima fase. A preferência dos torcedores foi para o confronto nacional.

- Particularmente, gostaria de um confronto contra brasileiros. Se for o PSG, vai ser difícil. Mas o futebol é jogado, vamos ver - opinaram.

Palmeiras x Inter Miami

O confronto entre as equipes acontece nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo A. Ambos os times somam, até o momento, quatro pontos, e por isso, precisam apenas de um empate para se classificarem a próxima fase.

Porto e Al Ahly, outro confronto da rodada, ainda sonham com a classificação. Mas para isto acontecer, precisariam de uma vitória de Palmeiras e Inter Miami. Neste cenário, o saldo de gol seria crucial para determinar os clubes que se classificariam.