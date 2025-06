Fala de Murilo sobre Messi e CR7 antes de Inter Miami x Palmeiras vira assunto

Durante entrevista concedida à ESPN antes do confronto entre Palmeiras e Inter Miami pelo Mundial de Clubes da Fifa, o zagueiro Murilo entrou na velha discussão do futebol mundial: Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? E o defensor alviverde não titubeou ao declarar sua preferência pelo astro português.

- Sou "Team CR7". Acho que ele é muito completo. A "marra" dele também é boa, positiva. O diferencial dele é a disciplina. Eu me espelho muito nisso, na rotina dele. Sem dúvida nenhuma, esse é o diferencial dele, gosto muito dele - afirmou o zagueiro.

Artilheiro ocasional da equipe, Murilo ainda garantiu que, caso balançasse as redes contra o Inter Miami, repetiria a tradicional comemoração “SIU” de Cristiano Ronaldo. “Sim, sim, vou fazer, sim (risos)”, disse, bem-humorado.

Sobre o desafio de enfrentar Messi, Murilo destacou a qualidade do adversário, mas demonstrou confiança no trabalho defensivo do Palmeiras.

- O Messi é um dos maiores jogadores do mundo. Sem sombra de dúvidas, vamos ter muitas dificuldades, mas gosto desses desafios. Já tive muitos desafios fora do país, na Champions League, marquei vários outros atacantes. Então, sem dúvida, vai entrar mais um para a lista, para, se Deus quiser, eu fazer um bom trabalho - projetou.

Apesar da idolatria por Cristiano Ronaldo, Murilo disse que não tentaria pegar a camisa de Messi após o duelo, afirmando que outros companheiros de elenco já demonstraram interesse.

- Não vou entrar nessa briga (pela camisa do Messi), já tem muita gente que vai pedir (risos). Está tranquilo. É só marcá-lo bem para fazermos um bom trabalho amanhã - concluiu.

Durante o primeiro tempo, Murilo acabou se lesionando justamente na jogada que originou o gol da equipe norte-americana e deixou o gramado com dores, sendo substituído. A situação do zagueiro será avaliada pelo departamento médico do clube.

Gol de Allende do Inter Miami contra o Palmeiras (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)