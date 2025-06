Saiba qual time brasileiro fez Globo bater recorde de audiência no Mundial

A vitória do Fluminense por 4 a 2 sobre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no último sábado (22), rendeu à TV Globo a maior audiência da Copa do Mundo de Clubes da FIFA até agora na média nacional: 20 pontos. No Rio de Janeiro, o jogo marcou 26 pontos, a melhor audiência da emissora no horário aos sábados nos últimos seis meses. A bola rolou das 19h às 20h57.

Mundial de Clubes é sucesso de audiência

Mais cedo, às 16h, a Globo exibiu a vitória da Inter de Milão sobre o Urawa Red Diamonds, do Japão. As duas partidas fizeram a emissora registrar sua maior média nas faixas da tarde (12h às 18h) dos últimos quatro meses e na faixa noturna (18h às 24h) em meio ano.

No Rio, o jogo entre Inter e Urawa teve a maior audiência da Globo no horário desde fevereiro, com aumento de 17% na média da faixa. Já o jogo do Fluminense elevou a audiência em 21%. Na sequência, o programa "Central da Copa" também se beneficiou da boa fase, com crescimento de 20% em relação aos sábados anteriores. Em São Paulo, mesmo sem clubes locais envolvidos, a média do dia (6h às 30h) foi a melhor para um sábado em oito meses.

O Sportv também registrou bons números: liderou a audiência da TV por assinatura com ampla vantagem — 501% a mais que o segundo colocado. O empate entre River Plate e Monterrey, encerrando o dia de jogos, garantiu ao canal 97% de participação entre os canais esportivos no horário e audiência 1019% superior à do concorrente mais próximo, além do maior alcance entre as quatro partidas exibidas no sábado.

A medição não incluiu os jogos desta segunda-feira (23), quando a Globo exibiu a classificação do Palmeiras contra o Inter Miami, de Lionel Messi, no Mundial de Clubes.

