Ídolo do Palmeiras critica atuação contra o Inter Miami: ‘Irreconhecível’

Durante a transmissão de Inter Miami x Palmeiras, na Cazé TV, o ex-goleiro Marcos deu uma declaração forte durante o duelo entre as equipes do grupo A. Para o ídolo palmeirense, os jogadores do "Verdão" se envaideceram com os elogios feitos por Messi, Suárez e Mascherano à equipe paulista.

- Eu não sei se os caras se envaideceram com os comentários do Mascherano, do Suárez, do Messi, dando moral para o time do Palmeiras. Hoje é o jogo mais desconcentrado que eu vejo o time do Palmeiras fazer nesse ano. Tá muito abaixo do que a gente tem visto - declarou Marcos

Messi elogia o Palmeiras:

Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023 e tem contrato válido até o final deste ano. Mas o argentino deve renovar com o terceiro clube da carreira até 2027.

Nesta temporada, acumula 22 jogos, com 16 gols e seis assistências. No último jogo, marcou um belo gol de falta que deu a vitória para o time norte-americano diante do Porto, de Portugal. Um europeu não perdia um jogo pelo Mundial de Clubes desde 2012.

Depois da vitória diante dos portugueses, Messi projetou o confronto com o Palmeiras.

— Sabíamos que hoje éramos inferiores, mas tínhamos nossas armas. Agora temos pela frente o Palmeiras, um dos grandes do mundo. Vai ser outro jogo muito complicado — afirmou.

