Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro

Filipe Luís foi anunciado, na manhã da última segunda-feira (30), como treinador interino do Flamengo. Com a saída de Tite, o ex-lateral, que faz trabalho elogiado na categoria sub-20, assumirá o cargo nas próximas partidas, em sua primeira experiência entre os profissionais. A escolha do ex-jogador foi vista como "abuso de poder" pelo narrador Galvão Bueno.

- Filipe Luís já em ação no Flamengo! Tem o apoio dos jogadores! Tudo pra dar certo. Só uma questão: se a eleição é agora, por que o contrato é até o fim de 2025? Me parece abuso de poder! Não tem ética! - escreveu Galvão para seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

A estreia de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo acontecerá já em uma "fogueira". Nesta quarta-feira, 2 de outubro, o técnico conduz os profissionais na ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

