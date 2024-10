Filipe Luís corre com elenco do Flamengo em treino (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Sob comando de Filipe Luís, o Flamengo encara o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O treinador faz sua estreia à beira do gramado como técnico de uma equipe profissional.

Na base, o comandante conseguiu implementar uma filosofia de jogo com sucesso e que resultou em uma ascensão meteórica do novo treinador. No Sub-17, o ex-jogador conquistou a Copa Rio, enquanto no Sub-20 venceu a Copa Intercontinental e levou o Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca.

Apesar do pouco tempo de treino, Filipe Luís afirmou que pretende ver alguns ajustes em relação ao que observava sobre a equipe de Tite. O novo "professor" espera ter um time que incomode o adversário e com características muito ofensivas.

- Vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e, pouco a pouco, implementar o meu modelo de jogo. Quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir em todas as fases do jogo, e que seja um time compacto. Espero poder ver isso nesse jogo. Pego um time, sim, que tem organização. Tite deixou muitas coisas boas de herança para esse time. E deixou o time também com uma vitória. Eu pego um time com ajustes que vou fazer sob a meu modelo de jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa: atacar e defender bem à minha maneira.

Filipe Luís em sua primeira coletiva como técnico do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O comandante espera recuperar o DNA do Flamengo e voltar a fazer a equipe vencer, mas também convencer. O ídolo está disposto a assumir a responsabilidade e coloca um peso nas costas para fazer seu time jogar bem.

- O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacante o adversário. Isso é inegociável, muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar da forma que a torcida do Flamengo quer. E vamos correr esse risco, eu não tenho medo de correr esse risco porque eu quero que o time pressione e ande para frente. Muitas vezes pode acontecer algo de errado, mas o treinador tem que tomar decisões e ter coragem para isso. Me sinto preparado.

Desde que recebeu a oferta para dirigir o Flamengo, Filipe Luís começou a estudar o Corinthians de Ramón Díaz em busca de uma vitória no jogo de ida da Copa do Brasil. Em coletiva, o técnico elogiou o Timão e demonstrou conhecer as características do rival.

Apesar disso, o treinador não deu pistas sobre escalação e sobre a decisão de quem será o goleiro no confronto decisivo. Ainda assim, o Rubro-Negro ganha um novo ânimo sob nova direção para buscar salvar a temporada com um título relevante em 2024.