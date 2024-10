Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Flamengo encara o Corinthians pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

{Flamengo} e {Corinthians} jogam hoje para dar início às semifinais da Copa do Brasil. O primeiro embate será realizado no Maracanã, com o clube da Gávea decidindo o confronto na casa de seu adversário. A última vez que as equipes se enfrentaram, o time paulista venceu o Rubro-Negro pelo placar de 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O jogo terá início a partir das 21h45, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

No jogo de hoje, o Flamengo encara o Corinthians pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje sem ter um ótimo retrospecto. O time carioca foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol, contra quem possuía amplo favoritismo para ganhar e se classificar. No Brasileiro, mesmo com a quarta colocação do campeonato e vitória na última rodada por 1 a 0 contra o Athletico-PR, o clube da Gávea optou por demitir o técnico Tite, fazendo com que Filipe Luís assumisse o cargo interinamente.

Já o Corinthians chega para a partida após perder o seu último jogo no Brasileirão, para o rival, São Paulo, por 3 a 1, em confronto que foi realizado em Brasília. A equipe ainda amarga a zona de rebaixamento da competição. No entanto, nas copas a fase do Timão é completamente oposta. Nas semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem estas possibilidades de salvar a temporada e dar uma felicidade à sua torcida em 2024.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Corinthians

Copa do Brasil - Semifinal (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 02 de outubro, 21h45

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Corinthians

Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De Arrascaeta, Nicolas De La Cruz e Gérson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo (Lesionados); Carlinhos (Já atuou por outra equipe na competição).

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, José Martínez e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Memphis Depay (Não foi inscrito); Talles Magno, Alex Santana, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios (Lesionados)