Com titular barrado e mudança de posição, Filipe Luís escala provável Flamengo para semifinal

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 20:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo treinou na tarde desta terça-feira (1) e encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. A partida marca a estreia de Filipe Luís no comando da equipe, que deve promover mudanças no time titular.

A informação publicada pelo "ge" conta que o técnico optou por recolocar Léo Ortiz na linha de zaga, no último treinamento. O camisa três era escalado por Tite na linha de meio-campo, como volante. Para isso, Fábricio Bruno, zagueiro titular nos trabalhos de treinadores anteriores, fica no banco de reservas.

VEJA A PROVÁVEL ESCALAÇÃO COMPLETA:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique

O compromisso do Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil é contra o Corinthians na quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será realizado no dia 20, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).