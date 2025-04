Reserva nos dois últimos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão, Gabigol não vive um bom momento em Belo Horizonte. Durante o programa "Seleção SporTV" da última terça-feira (22), o ex-jogador e atualmente comentarista, Roger Flores, questionou a "paixão" do camisa 9 pelo futebol. Já na manhã desta quarta (23), Através das suas redes sociais, o atacante, sem citar nomes, respondeu e aproveitou para alfinetar o profissional da TV Globo.

- Eu estava falando hoje no camarim… Eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Pra você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça… O que é que falta para esse cara? - questionou Roger Flores.

- Olha quem está falando sobre amor ao futebol! E qual era o apelido dele quando jogava? - tweetou Gabigol.

Gabigol nos últimos jogos

Gabigol entrou no segundo tempo de Red Bull Bragantino x Cruzeiro, neste domingo (30), no Nabi Abi Chedid. O atacante, no entanto, não teve grande participação na etapa final do jogo, e torcedores do clube mineiro ficaram na bronca com a atuação do centroavante.

Gabigol entrou após o intervalo do jogo, no lugar de Christian. O jogador já havia sido reserva também nas partidas contra São Paulo e Bahia. Em 2025, o jogador tem 13 jogos e sete gols, sendo cinco no Campeonato Mineiro.