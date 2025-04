Cruzeiro perde para o Red Bull Bragantino e cai para sétimo lugar

O Cruzeiro foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e caiu para a sétima colocação. O time paulista chegou à terceira vitória seguida e agora ocupa o quarto lugar. O gol da vitória foi marcado por Jhon Jhon no primeiro tempo.

O jogo começou num ritmo muito forte. O Cruzeiro teve a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Bragantino logo reagiu. Aos 11 minutos, Eduardo Sasha acertou o pé da trave esquerda de Cássio. Pouco depois, o goleiro da Raposa errou ao dar um chute para frente. A bola voltou para a área, e Sasha rolou para Jhon Jhon, livre no meio, finalizar sem chances para Cássio.

Aos 30 minutos, Lucas Silva caiu na área, pedindo pênalti, e colocou a mão na bola. O lance seguiu, e Matheus Pereira foi derrubado na área, mas, na revisão do VAR, o árbitro marcou a infração do volante cruzeirense.

Meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi bem marcado no jogo contra o RB Bragantino (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro)

Gabigol, Dudu e Dinenno entram mas Cruzeiro não consegue empatar

O Cruzeiro voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com o atacante Gabigol no lugar do volante Christian. Após sequência de três escanteios, o zagueiro Villalba, de cabeça, acertou o travessão. O Bragantino não se abateu e continuou criando boas jogadas de ataque. Como aos 22 minutos, quando Andrés Hurtado chutou forte de fora da área, e Cássio espalmou.

Pouco depois, foi Dudu quem entrou na equipe do Cruzeiro, e, por fim, Dinenno, que não jogava havia quase oito meses. Mas foi o Bragantino que quase voltou a marcar, com Sant'Anna, num belo chute aos 42 minutos.

A última vitória do Bragantino sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro havia sido em setembro de 1995, por 2 a 1, também em Bragança Paulista. Depois, foram sete jogos de invencibilidade da Raposa.

Cruzeiro e Red Bull Bragantino jogam pela sexta rodada do Brasileirão no domingo (27)

Cruzeiro e Red Bull Bragantino, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vão jogar no domingo (27). A Raposa enfrenta o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30 - o Mineirão está cedido para um show de música. O Massa Bruta enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30. O Cruzeiro entra em campo antes, na quinta-feira (24), para enfrentar o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 X 0 CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 5a. RODADA

🗓️ Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025 - 20h30

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gol: Jhon Jhon (14'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel, Guzmán Rodríguez (RB Bragantino), Fabrício Bruno, Villalba, Matheus Pereira (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 272.765,

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 6.916

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Lucão, Andrés Hurtado (Gustavo Neves), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Sant'Anna), Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Mosquera (Fabinho) e Eduardo Sasha (Pitta).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Jonathan Jesus (Walace), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Gabigol) e Matheus Pereira; Wanderson (Dudu) e Kaio Jorge (Dinenno).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique A. de Lima Filho

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez