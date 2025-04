Atuação de Gabigol vira assunto após RB Bragantino x Cruzeiro: ‘Desanimador’

Mais uma vez no banco de reservas, Gabigol entrou no segundo tempo de Red Bull Bragantino x Cruzeiro, neste domingo (30), no Nabi Abi Chedid. O atacante, no entanto, não teve grande participação na etapa final do jogo, e torcedores do clube mineiro ficaram na bronca com a atuação do centroavante.

Gabigol entrou após o intervalo do jogo, no lugar de Christian. O jogador já havia sido reserva também nas partidas contra São Paulo e Bahia. Em 2025, o jogador tem 13 jogos e sete gols, sendo cinco no estadual. Em campo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Jhon Jhon.

Como foi Red Bull Bragantino x Cruzeiro?

O jogo começou num ritmo muito forte. O Cruzeiro teve a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Bragantino logo reagiu. Aos 11 minutos, Eduardo Sasha acertou o pé da trave esquerda de Cássio. Pouco depois, o goleiro da Raposa errou ao dar um chute para frente. A bola voltou para a área, e Sasha rolou para Jhon Jhon, livre no meio, finalizar sem chances para Cássio.

Aos 30 minutos, Lucas Silva caiu na área, pedindo pênalti, e colocou a mão na bola. O lance seguiu, e Matheus Pereira foi derrubado na área, mas, na revisão do VAR, o árbitro marcou a infração do volante cruzeirense.

O Cruzeiro voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com o atacante Gabigol no lugar do volante Christian. Após sequência de três escanteios, o zagueiro Villalba, de cabeça, acertou o travessão. O Bragantino não se abateu e continuou criando boas jogadas de ataque. Como aos 22 minutos, quando Andrés Hurtado chutou forte de fora da área, e Cássio espalmou.

Pouco depois, foi Dudu quem entrou na equipe do Cruzeiro, e, por fim, Dinenno, que não jogava havia quase oito meses. Mas foi o Bragantino que quase voltou a marcar, com Sant'Anna, num belo chute aos 42 minutos.