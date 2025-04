Cruzeiro: Leonardo Jardim explica Gabigol e Dudu no banco

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, nesta quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro, explicou porque manteve a escalação do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, quando a expectativa era que ele voltasse a escalar os atacantes Gabigol e Dudu, já que a equipe jogaria em casa.

- Não gosto de individualizar, falar de jogadores. Com certeza, temos jogadores extraordinários, mas, no momento da equipe, tenho tido outras opções. Como profissionais que são, têm de apoiar e dar o máximo quando entrarem. É o que pretendemos, como técnico, dirigentes e torcedores – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Os atacantes Gabigol e Dudu entraram na equipe aos 34 minutos do segundo tempo.

Leonardo Jardim, no entanto, não quis confirmar que a equipe que começou jogando as duas últimas partidas passa a ser titular:

- Vocês sabem muito bem que onze jogadores não fazem uma equipe. Uma equipe é um plantel. O treinador abre portas e oportunidades para ele jogarem. Não conseguimos durante um período inicial rentabilizar aquilo que era nosso jogo. E o treinador foi abrindo porta a outros jogadores. No jogo contra o São Paulo jogaram muito bem e por isso repetimos o onze inicial – explicou.

Para o treinador português, o mais importante é que o Cruzeiro tenha um grupo unido e com jogadores capazes de entrar na equipe a qualquer momento:

- Pretendemos que todos os jogadores, os que não jogam, estejam imbuídos do mesmo espírito porque no futebol, se não se forma uma família, um grupo, não conseguimos ter objetivos vitoriosos e é isso que pretendemos – disse Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim destaca o comportamento do Cruzeiro em campo

Mais uma vez, Leonardo Jardim destacou a atitude do Cruzeiro, assim como foi no empate com o São Paulo:

- Com certeza, espírito é muito importante, a atitude que tivemos dentro de campo, contra o São Paulo, e hoje voltamos a fazer. Jogadores sabem que, no futebol de hoje em dia, não se joga só com bola. Temos que jogar sem bola e para jogar com bola temos de recuperá-la e eles mostraram isso.

Foi uma vitória bastante satisfatória diante de um adversário que é forte também – definiu.

Lucas Romero, que vai ser papai de novo em setembro, fez o primeiro gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores voltam aos treinos na manhã desta sexta-feira (18), na Toca da Raposa. Domingo (20), o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h30, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.