O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0, na última quinta-feira (17), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Gabigol foi reserva da equipe do técnico Leonardo Jardim. O cenário não passou despercebido pelo comentarista Mauro Cezar Pereira, que debochou da situação ao analisar o caso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante participação no programa "Posse de Bola", do Uol Esportes, o jornalista disparou contra a atual fase do camisa 9. Em tom irônico, ele supôs que o jogador já estaria acostumado a ficar na reserva.

- Se não se conformou até hoje (ser reserva), não vai se conformar nunca mais (risos). Ele está adaptadíssimo ao banco de reservas. Foi assim com o Vitor Pereira, Tite e Filipe Luís, em um dado momento. Agora, ele é banco com o Leonardo Jardim. O quer era óbvio, está acontecendo - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- O técnico português chegou, colocou os medalhões e depois percebeu que precisava realizar certas mudanças. E fez. Para o azar do Gabriel, o Kaio Jorge perdeu um pênalti mas marcou dois gols na partida e o Cruzeiro voltou a vencer. Acho que essa situação também escancara que as contratações feitas pelo Alexandre Mattos foram focadas na grife e não na eficiência - concluiu.

➡️ Cruzeiro: Leonardo Jardim explica Gabigol e Dudu no banco

Gabigol no Cruzeiro

A transferência do camisa 9 do Flamengo para o time celeste foi movida pela esperança de reencontrar o bom futebol. Os último anos na equipe rubro-negra foram marcados por instabilidade, cenário que se repete no Cruzeiro.

continua após a publicidade

Gabigol chegou em Belo Horizonte no início de Janeiro deste ano, sendo tratado como uma contratação galática. Contudo, o atacante ainda não conseguiu corresponder as expectativas dentro de campo, e assim, recentemente perdeu a vaga no time titular para Kaio Jorge.