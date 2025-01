Gabigol: relembre affairs do jogador antes da reconciliação com Rafaella Santos

O atacante Gabigol assumiu publicamente que está novamente namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar. O anúncio da notícia aconteceu no último sábado (4) por meio de uma publicação nas redes socias após a apresentação do jogador no Cruzeiro. Os dois colecionam idas e vindas no relacionamento desde 2017.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol é flagrado em momento descontraído com namorada em Belo Horizonte

➡️ Gabigol provoca Atlético-MG em apresentação: ‘Maior de Minas é o Cruzeiro’

Na ocasião, o jogador compartilhou momentos ao lado da namorada, que esteve presente no Mineirão. Antes de assumir a nova fase com Rafaella, o atacante foi apontado como affair de outras mulheres. A lista passa por modelo, cantora e atriz. Relembre as moças que também teriam beliscado o coração do atual camisa 9 do Cruzeiro.

Júlia Rodrigues

No carnaval do ano passado, a modelo Júlia Rodrigues, de 24 anos, foi apontada como affair do atacante. Os dois foram flagrados curtindo uma festa juntos durante o período festivo no Rio de Janeiro. Além disso, eles marcaram presença na Sapucaí, onde apareceram animados em um camarote durante o show do rapper Chefin.

continua após a publicidade

Julia Rodrigues foi apontada como affair do atacante durante o último carnaval, de 2024 (Foto: Reprodução)

➡️ Gabigol, do Flamengo, e ex de craque da Seleção terminam relacionamento; confira

Thaisa Carvalho

Outra mulher apontada como affair do atleta foi a atriz Thaisa Carvalho, de 26 anos. Os rumores da relação entre os dois surgiram após uma publicação do cantor Jorginho Farias. O músico compartilhou uma imagem da jovem com Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante, com a legenda: irmã e cunhada.

Além disso, comentários da irmã de Gabigol em algumas fotos da atriz chamaram atenção dos fãs na época. Dhiovanna chegou a se manifestar em um registro da seguinte forma: "Cunhada nova?". Apesar dos rumores, a relação entre os dois nunca foi confirmada.

continua após a publicidade

Thaisa Carvalho foi apontada como affair de Gabigol após comentários da irmã do atleta (Foto: Reprodução)

➡️ Suposta affair de Gabigol teve perfil hackeado nas redes sociais

Duda Kropf

Por fim, outra pessoa que possivelmente também se relacionou com o jogador foi a cantora Duda Kropf. A artista, de 21 anos, apareceu vestindo uma blusa do Flamengo em uma live e atiçou o atacante. Ao entrar na transmissão, Gabigol reagiu da seguinte forma: "Bela camisa". O ato foi suficiente para alguns fãs especularem sobre uma relação entre os dois.

Gabigol fez comentário em live de Duda Kropf (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Reconciliação com Rafaella

Após meses de especulações sobre relações do atacante, Gabigol encerrou finalmente os rumores e apontou a verdadeira dona do seu coração. Trata-se de Rafaella Santos, irmã de Neymar. Os rumores da reconciliação entre os dois existem desde dezembro do ano passado, quando ambos foram flagrados juntos em uma viagem para o Japão.

O anúncio oficial aconteceu no último sábado (4), com a influenciadora acompanhando o jogador na apresentação pelo Cruzeiro. Além dela, a família do jogador marcou presença no local.