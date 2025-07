Jornalista manda recado para Cano em Fluminense x Chelsea

Durante a transmissão de Fluminense x Chelsea na CazéTV, Casmiro Miguel deu uma orientação ao centroavante Germán Cano. Analisando o posicionamento do goleiro Sánchez, do Chelsea, o jornalista pediu que Cano tentasse mais um chute à longa distância, já que o goleiro adversário "está sempre muito adiantado".

Com atuação apagada contra o Chelsea, Germán Cano foi substituído aos oito minutos do segundo tempo.

Contra o Vasco, no Campeonato Carioca de 2023, o atacante do Fluminense fez uma verdadeira pintura, de muito longe, encobrindo o goleiro Léo Jardim. O gol foi relembrado durante a transmissão do Mundial.

Germán Cano em ação pelo Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves)<br>

1º tempo de Fluminense x Chelsea

Com bastante equilíbrio e ofensividade das duas partes, o duelo entre Fluminense x Chelsea entregou emoção ao torcedor. Com direito a bola sendo retirada em cima da linha, pênalti anulado e golaço, o Chelsea desceu para o vestiário com a vantagem de um gol.

Após um cruzamento de Pedro Neto, o zagueiro Thiago Silva afastou a bola da área, mas sobrou no pé de João Pedro, que acertou o ângulo esquerdo de Fábio com a perna direita.