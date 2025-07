Pênalti? Jornalistas analisam polêmica em Fluminense x Chelsea no Mundial

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de Fluminense x Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes, em Nova Jersey. Após análise no VAR, o árbitro anulou um pênalti marcado em campo. Nas redes sociais, jornalistas discordaram da decisão do francês François Letexier nesta terça-feira (8).

Após uma cobrança de falta, a bola bateu no braço do zagueiro Chalobah. No momento do toque, o árbitro assinalou a penalidade, mas o VAR o chamou para analisar o lance no monitor, e o francês voltou atrás na decisão. Em campo, jogadores do Fluminense reclamaram da decisão do profissional.

