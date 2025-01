Gabigol é flagrado em momento descontraído com namorada em Belo Horizonte

Contratação de peso do Cruzeiro para o ano de 2025, Gabriel Barbosa, o Gabigol, parece estar cada vez mais adaptado à nova fase da carreira. Neste domingo, o atacante foi visto curtindo um "modão" ao lado da namorada Rafaella Santos, irmã de Neymar, no restaurante Xapuri, na Pampulha, em Belo Horizonte. Além da chegada badalada ao Cabuloso, o retorno do relacionamento com a influenciadora é outra grande novidade do jogador para o ano de 2025.

O ídolo do Flamengo também postou um vídeo dos artistas do restaurante no Instagram. No vídeo que viralizou, o clássico "Boate Azul", eternizada pela dupla sertaneja Bruno e Marrone, embalava o momento entre o casal em Belo Horizonte.

Gabigol foi apresentado como reforço do Cruzeiro no último sábado (4) (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Gabigol assume relacionamento em apresentação no Cruzeiro

Sem citar nomes, o atacante agradeceu todas as pessoas que foram importantes para a confirmação do acerto com o Cruzeiro, durante discurso na apresentação oficial no Mineirão. Na fala, o camisa 9 agradece uma namorada misteriosa. Os rumores apontavam que a amada seria Rafaella Santos.

- Temos grandes jogadores, temos um grande treinador, temos um dono que ama o clube, que é leal e quer o bem do clube. É tudo o que um jogador quer. Agradecer a todo mundo, minha família está aí, meus amigos, as pessoas que eu considero, minha namorada. Agradecer também ao Alexandre (Mattos), que foi excepcional - disse o jogador em entrevista coletiva.

Após a fala, Gabigol confirmou os rumores: o jogador postou uma foto junto de Rafaella, irmã de Neymar.

Gabigol, o novo atacante celeste

Grande transferência da atual janela, a apresentação de Gabigol ao Cruzeiro contou com uma multidão de torcedores no Mineirão. Segundo o clube, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes no local.

No sábado (5), a multidão aguardou o camisa 9 que já chegou nos braços celestes. Em suas primeiras falas, ele destacou a grandeza do clube e cutucou o rival Atlético-MG.

- Eu sei que aqui tem rivalidade imensa. Nunca vivi uma rivalidade tão grande. O que posso dizer é que respeito muito o Atlético. Grande clube. Mas o Maior de Minas é o Cruzeiro. Quando jogar contra eles, vai ser igual, entre aspas, aos outros. A gente sabe da rivalidade - disse.

A festa foi grande, e Gabigol terminou nos braços da torcida no Mineirão. Como esperado, o novo atacante do Cruzeiro deu uma primeira entrevista coletiva cheia de declarações fortes. Entre elas uma provocação ao novo rival, o Atlético-MG.

Outros assuntos foram abordados, como bastidores da negociação, que foi demorada, sonhos de voltar à Seleção Brasileira e projeções para o ano cruzeirense.

A apresentação contou até com um anúncio de namoro. Gabigol revelou que a nova companheira estava presente no Mineirão. Os torcedores associaram a uma volta com Raffaela Santos, irmã de Neymar, que foi ao evento.

