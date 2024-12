Suposta affair de Gabigol teve perfil hackeado nas redes sociais

A modelo Thaisa Carvalho, recentemente apontada como affair de Gabigol, do Flamengo, teve o perfil hackeado nas redes sociais na última semana. Após recuperar o acesso a conta, ela se manifestou sobre o fato e contou bastidores do crime sofrido na última terça-feira (2).

De acordo com ela, o perfil foi hackeado após a abertura de um link fraudulento de uma marca parceira na rede. Thaisa ainda contou que alguns seguidores chegaram a oferecer dinheiro para os invasores para terem acesso ao chat pessoal dela.

Ao relatar o cenário, ela tentou esconder o nome da conversa sugerida, mas deixou escapar a inicial G. Rapidamente, a web apontou que se tratava de Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, com quem Thaisa foi apontada como affair recentemente.

- Oi, te faço um pix de 200 reais se você me disser o que ela conversava na dm com G… - pediu uma seguidora.

Pronunciamento de Thaisa e relação com Gabigol

A modelo lamentou a postura da seguidora e apontou que o caso relatado foi apenas um dentro de outros pedidos. Apesar do contato, até o momento nenhuma informação pessoal de Thaisa vazou na internet.

- Quanto mais rolo o meu direct mais fico indignada… Isso aqui também é lamentável. Essas pessoas só acabam 'incentivando' ainda mais os hackers… Júlia, ainda bem que o próprio hacker não aceitou o seu dinheiro para saber coisas pessoais sobre a minha vida e que não mudariam absolutamente nada na sua. Espero que você gaste esse dinheiro com algo bem mais relevante. Deus te abençoe - disse a influenciadora.

Vale lembrar, que os rumores de romance da modelo com Gabigol começaram quando o cantor Jorginho Farias postou foto com a irmã do atleta, Dhiovanna Barbosa, e Thaisa, e escreveu na legenda: "Irmã e cunhada". O fato aconteceu em junho deste ano. Apesar dos rumores, até o momento, nenhum dos dois confirmaram a relação publicamente.