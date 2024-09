Gabigol, do Flamengo, e ex de craque da Seleção terminam relacionamento; confira

Gabigol e a influenciadora Julia Rodrigues terminaram relacionamento (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou ao fim o relacionamento do atacante Gabigol, do Flamengo, com a influenciadora Julia Rodrigues. De acordo com o jornal "Extra", os dois mantinham um romance de idas e vindas desde 2023, mas encerraram o caso de vez nas últimas semanas.

Gabigol e Julia nunca assumiram o relacionamento publicamente, mas já foram flagrados juntos em uma viagem aos Estados Unidos, em um dos camarotes da Sapucaí e no Festival Alma, há dois meses. A influenciadora não esteve na festa de aniversário do craque, no último dia 30.

Antes do centroavante do Flamengo, Julia Rodrigues também viveu um affair com o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O romance dos dois durou alguns meses entre o fim de 2022 e início de 2023. A influenciadora soma quase 650 mil seguidores no Instagram.