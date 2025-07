De um cruzamento derivado de uma falta perigosa para o Fluminense, surgiu um pênalti para o Tricolor. Contudo, após a revisão aconselhada pelo VAR, o árbitro da partida anulou a marcação. A bola atingiu o braço do zagueiro Chalobah, do Chelsea, mas na interpretação da arbitragem, não houve ampliação do espaço por parte do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Fabrízio Romano comenta reação de João Pedro após marcar em Fluminense x Chelsea

Na web, internautas demonstraram insatisfação com a decisão do árbitro François Letexier. Confira;

Assista ao lance do pênalti anulado

Web reage à anulação:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

1º tempo de Fluminense x Chelsea

Com bastante equilíbrio e ofensividade das duas partes, o duelo entre Fluminense x Chelsea entregou emoção ao torcedor. Com direito a bola sendo retirada em cima da linha, pênalti anulado e golaço, o Chelsea desceu para o vestiário com a vantagem de um gol.

Após um cruzamento de Pedro Neto, o zagueiro Thiago Silva afastou a bola da área, mas sobrou no pé de João Pedro, que acertou o ângulo esquerdo de Fábio com a perna direita.

continua após a publicidade