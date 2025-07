Gabigol é sincero sobre o Mundial de Clubes e elege os melhores times

Atacante do Cruzeiro, Gabigol participou do podcast "Podpah" na última terça-feira (1), e opinou sobre o Mundial de Clubes. O centroavante elogiou o torneio, destacou quatro equipes europeias, mas afirmou que com outras "dá jogo". O jogador ainda disse que o "processo" levará o time mineiro à edição de 2029 da competição.

- Eu acho que ali tem times que realmente são a elite, né? Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Ontem (segunda-feira) surpreendeu muito o Al-Hilal. Mas esses quatro times são um pouco acima do restante. O resto dá jogo - disse Gabigol durante o podcast, realizado em um shopping de Belo Horizonte.

- Tenho quatro anos de contrato, sei que as coisas vão acontecer. Como falei, é um processo. Não é do dia para a noite que o Cruzeiro vai ganhar todos os campeonatos. Sei que a torcida não tem essa paciência, mas com um projeto longo as coisas vão acontecer. E acho que já tem acontecido. É muito bom (o Mundial de Clubes). E o processo vai levar o Cruzeiro até lá - completou.

Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol disputou o Mundial de Clubes pelo Rubro-Negro, no antigo formato, em 2019, quando o Rubro-Negro perdeu a final para o Liverpool, e em 2022, quando acabou eliminado pelo Al Hilal na semifinal. Na atual edição, o time carioca foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Fase final do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes caminha para a reta final, com Palmeiras e Fluminense nas quartas. Na sexta (4), o Alviverde encara o Chelsea, enquanto o Tricolor enfrenta o Al Hilal. Real Madrid x Borussia Dortmund e Bayern de Munique x PSG completam a rodada. Além do Flamengo, o Botafogo também caiu nas oitavas ao perder para o Palmeiras.

