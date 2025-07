Mundial chega a 2 milhões nos estádios, e Fifa presenteia família

O Mundial de Clubes da Fifa alcançou a marca de dois milhões de torcedores nos estádios nesta terça‑feira (1º), durante o confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey, no Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Durante a entrada dos espectadores ao estádio, a entidade identificou o fã dono do ingresso histórico e presenteou família de origem mexicana com encontro especial.

Um dos principais motivos para o feito é o aumento constante do público na competição, que registrou 1.667.819 torcedores na fase de grupos (média de 34.746 por jogo) e 310.564 nas primeiras sete partidas das oitavas de final (média de 44.366, quase 10 mil a mais que na fase inicial). O público do duelo entre alemães e mexicanos ainda não foi divulgado, mas entidade confirmou a marca.

Para celebrar o momento histórico, a entidade identificou como portadora do ingresso de número 2 milhões a família Mendoza, torcedora dos Rayados de Monterrey e natural de Atlanta. Francisco Mendoza, de 46 anos, e a esposa Paola, de 42, acompanharam as filhas Megan (12) e Erika (16) no Mercedes‑Benz Stadium e foram surpreendidos com um encontro com “El Matador” Luis Hernández.

O estádio, inaugurado em 2017 e com capacidade para 72 mil pessoas, oferece teto retrátil e placar em 360 graus, garantindo visibilidade e conforto de qualquer setor. Atlanta, capital da Geórgia e mais populosa do estado, é uma das 11 cidades‑sede do Mundial de Clubes e receberá oito partidas, incluindo confrontos de Chelsea, Inter Miami e Manchester City, além do confronto entre PSG e Bayern de Munique nas quartas de final e uma partida das semifinais.

O duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey começou às para as 22h (horário de Brasília) de hoje, válido pelas oitavas de final do Mundial. Os alemães abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, e o vencedor enfrenta o Real Madrid nas quartas.

