Com dois gols de Guirassy, o Borussia Dortmund venceu os mexicanos do Monterrey, por 2 a 1, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Na próxima fase, os alemães reeditam a final da Champions 23/24 contra o Real Madrid, no próximo sábado (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

continua após a publicidade

Nos primeiros 10 minutos, foi do Monterrey a iniciativa de buscar jogo. Nada que tenha sido muito frutífero, mas os mexicanos buscavam opções para abrir o placar, como tentou Deossa, livre na entrada da área. O meio-campista encheu o pé, mas o goleiro Kobel espanou o perigo.

Já aos 13, Borussia trocou passes com paciência até acionar Guirassy no pivô. O centroavante tabelou com Adeyemi e recebeu livre dentro da área para bater rasteiro na saída de Andrada e abrir o placar diante do Monterrey. 1 a 0, em Atlanta.

continua após a publicidade

Serhou Guirassy finaliza para marcar o primeiro gol da partida (Charly Triballeau / AFP)

Pouco depois, o Monterrey pareceu igualar as iniciativas. Em jogada pelo esquerda, não se sabe se Corona tentou chutar ou cruzar. Certo mesmo que acertou a trave e assustou o goleiro Kobel.

No entanto, apenas pareceu igualar as iniciativas: aos 23 minutos da primeira etapa, Ryerson desarmou Arteaga no campo de defesa e acionou Adeyemi em profundidade. O ponta ganhou na velocidade de Jorge Rodríguez, entrou na área e ajeitou na medida para Guirassy bater de chapa e marcar o segundo do Borussia na partida.

continua após a publicidade

Pouco depois do segundo tento, Jobe Bellingham foi penalizado com cartão amarelo por derrubar Deossa na lateral do campo e impedir o avanço do adversário. Acontece que o camisa 77 do Dortmund estava pendurado; com isso, o jogador está suspenso e não poderá enfrentar o irmão, Jude Bellingham, que joga no Madrid.

Até o fim da primeira etapa, as duas equipes foram alternando entre ataques, sempre com os alemães levando muito mais perigo. Perigo no nível de, em pelo menos duas oportunidades, quase ter dilatado o placar.

No início da segunda etapa, o Monterrey decidiu mostrar que ainda não estava morto. Em chegada pela esquerda, Corona cruzou na segunda trave, a bola rebateu dentro da área e sobrou para Berterame, livre, cabecear para o gol e recolocar o time mexicano na partida. 2 a 1

Berterame arremata de cabeça e coloca no contrapé do goleiro Kobel, descontando para o Monterrey (Juan Mabromata / AFP)

Após Monterrey descontar, a pressão mexicana continuou em busca do empate. E ele quase saiu: Sergio Ramos lançou Corona, que passou de primeira para Berterame. O argentino naturalizado mexicano entrou na área e bateu na saída de Kobel para empatar o jogo. O bandeira, contudo, assinalou a posição de impedimento.

Até o fim da partida, os alemães seguraram o ímpeto dos mexicanos, que tentaram, mas não chegaram próximos do empate, de fato, com exceção de uma cabeçada de Sérgio Ramos que, já nos acréscimos, tirou tinta da trave. Com o 2 a 1 no placar, a vitória consagra o camisa 9 do time aurirrubro, que, tendo duas oportunidades, conseguiu convertê-las nos gols que classificaram o Dortmund para a próxima fase.

➡️ Confira o simulador do Mundial de Clubes do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 2 x 1 MONTERREY

OITAVAS DE FINAL – MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 1º/7/2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

🥅 Gols: Serhou Guirassy (13' e 23'/1ºT); Berterame (29'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Jobe Bellingham e Serhou Guirassy (BOR)

🟥 Cartões vermelhos: —

⚽ ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORMUND (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Nmecha (Brandt), Groß e Jobe Bellingham (Sabitzer); Svensson, Adeyemi (Yan Couto) e Guirassy.

MONTERREY (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; J. Rodríguez; Corona (De la Rosa), Deossa, Canales e Óliver Torres (Ambríz); Berterame.

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

📺 VAR: Juan Lara (CHI)