O atacante Gabigol publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, assistindo à estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, na madrugada deste domingo. Embora não tenha comparecido ao aniversário da namorada na última semana, o jogador minimizou possível término e compartilhou cliques trocando carinhos enquanto acompanham a corrida.

O GP da Austrália foi o primeiro da temporada de 2025, e a disputa ocorreu à 01 (de Brasília). Os dois prestigiriam o piloto brasileiro, que simboliza o retorno do país à Fórmula 1 após sete anos, depois do jogo-treino entre Botafogo e Cruzeiro, na tarde de sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terminou sem gol marcado pelo atacante.

Mesmo com a torcida do camisa 9 do Cruzeiro, a estreia de Bortoleto não foi o que os brasileiros esperavam. O piloto manteve uma atuação sólida no início, mas colidiu com os muros da pista e não conseguir finalizar a corrida. O brasileiro chegou a ocupar a 13ª posição.

Entre idas e vindas, o casal anunciou que reatou o relacionamento no início do ano, quando o atacante foi apresentado pelo Cruzeiro para milhares de torcedores. A influencer estava presente junto da família do camisa 9.

Gabriel Barbosa e Rafaella Santos assistindo juntos à estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 — (Foto: Reprodução/X)

Como aconteceu o incidente de Bortoleto, na corrida que Gabigol assistiu?

O incidente aconteceu a poucas voltas para o fim da corrida, logo após a troca para pneus intermediários. O piloto sofreu com as mudanças climáticas e colidiu nos muros do entorno da pista, após chuva intensa. Bortoleto não pontuou no GP, que é o primeiro de 24 corridas.

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A tendência é que Gabriel Barbosa repita o feito e acompanhe a corrida, visto que já se declarou fã de Fórmula 1. Durante o programa Altas Horas, da TV Globo, o atacante revelou que não gosta de assistir futebol, mas que adora ver as disputas entre os pilotos.

- Confesso que o esporte que mais vejo é Fórmula 1, futebol muito raramente. Tem que ser um jogo muito bom pra eu parar na frente da TV e assistir a um jogo.

