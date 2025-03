Renata Fan faz promessa inusitada no Gre-Nal, e palpita em Palmeiras x Corinthians

Após a vitória por 2 a 0 na partida de ida, o Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio para a final do Campeonato Gaúcho, neste domingo (16). Torcedora do Colorado, Renata Fan prometeu citar o possível título todos os dias no programa "Jogo Aberto" até a próxima edição do torneio. A apresentadora da Band também aproveitou para palpitar no clássico entre Palmeiras e Corinthians, na decisão do Paulistão.

continua após a publicidade

- A campanha tem sido maravilhosa. Mas Gre-Nal é um jogo à parte, esse clássico é diferente de tudo. Foi 2 a 0 na casa do adversário, vantagem é muito boa, mas eu gostaria muito de vencer em casa, deixar a torcida muito feliz. Eu fiz uma promessa: caso o Inter seja campeão, o que não acontece desde 2016, todos os dias que eu finalizar o programa aqui, eu vou relembrar que eu sou campeã, até o próximo - disse Renata.

Renata deu um palpite de 3 a 1 para o Internacional sobre o Grêmio, e apostou em uma vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, por 2 a 1. O dérbi paulista deste domingo acontece no Allianz Parque, enquanto o jogo de volta ocorre só após a Data Fifa, no dia 27, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Gre-Nal 446

O Internacional vem de uma ótima campanha no Campeonato Gaúcho e tem uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado, após vencer o Grêmio no jogo de ida. Além da equipe poder perder por um gol de diferença, o empate também garante o título estadual. O clube não perde um jogo oficial desde dezembro e pode usar isso como combustível para conquistar o título.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já o Grêmio, para ser campeão, precisa vencer por três gols de diferença. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão irá para os pênaltis. O time tricolor vai em busca da virada, mas precisará superar o grande rival após perder no primeiro confronto da final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor vem em má fase e passou por pouco na Copa do Brasil. Além disso, vem de duas derrotas no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade