Botafogo e Cruzeiro divergem sobre resultado de jogo-treino

Botafogo e Cruzeiro fizeram um jogo-treino — ou dois jogos, a depender do ponto de vista — no fim da tarde deste sábado (15), no Nilton Santos. A atividade foi com portões fechados, e o resultado final teve versões diferentes: o clube carioca informou que venceu com os titulares e perdeu com os reservas; já os mineiros consideram que o placar final foi empate por 3 a 3.

A divergência de resultados se dá pelo formato do jogo-treino. A atividade foi dividida em quatro tempos de 30 minutos, sendo que em dois deles Botafogo e Cruzeiro jogaram com os titulares, e os outros dois, com os reservas.

"Com os dois times com os titulares, vitória alvinegra por 3 a 2. Com equipes complementares, triunfo do Cruzeiro por 1 a 0. Os gols alvinegros foram marcados por Savarino, duas vezes, e Igor Jesus", informou o Botafogo, em nota.

O Cruzeiro, por sua vez, fez outra leitura do jogo-treino. "Foram quatro tempos de 30 minutos e todos os atletas de linha relacionados para o treinamento foram escalados pelo treinador Leonardo Jardim. Os gols celestes [foram] marcados por Dudu, Wanderson e Marquinhos!", publicou o clube mineiro.

Versões distintas à parte, o time titular do Botafogo foi escalado por Renato Paiva com John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santi Rodríguez e Igor Jesus. O Cruzeiro não informou a equipe principal que alinhou para o confronto.

Jogo-treino entre Botafogo e Cruzeiro foi preparatório para o Brasileirão

As duas equipes terão mais duas semanas sem jogos oficiais até a estreia no Campeonato Brasileiro. Atual campeão, o Botafogo faz o jogo de abertura do Brasileirão no sábado (29), diante do Palmeiras, em São Paulo. O Cruzeiro, por sua vez, recebe o Mirassol no mesmo dia.