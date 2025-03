Gabriel Bortoleto bate em estreia na F1 durante GP da Austrália

A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 não foi o que a torcida brasileira esperou. Apesar de um início difícil, o jovem piloto mantinha uma atuação sólida na corrida marcada por instabilidade climática durante o GP da Austrália na madrugada deste domingo (16). O brasileiro chegou a ocupar a 13ª posição, mas os novos pneus de sua Sauber não sustentaram a nova pancada de chuva e o levaram direto para os muros.

Como aconteceu o incidente de Bortoleto?

O incidente aconteceu a poucas voltas para o fim da corrida, logo após a troca para pneus intermediários. Na verdade, as últimas voltas marcaram uma sequência de azar para o Bortoleto que sofreu com uma punição, graças a um erro da Sauber, com a batida nos muros após a volta das chuvas intensas.

Os problemas "começaram" durante o safety car de Fernando Alonso, da Aston Martin, já que Bortoleto acabou ficando bem para trás durante o carro de segurança. Assim, a distância dele para o carro à frente, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, foi para 10 segundos. Além disto, o jovem piloto sofreu com uma penalização de cinco segundos por incidente com Lawson nos boxes.

O novo início da chuva forte foi marcado por significativas mudanças na tabela. Um estado de caos que se instaurou. Enquanto a liderança era disputava por Max Verstappen e Lando Norris, que também escorregou na pista, Liam Lawson e Bortoleto rodaram e foram direto em direção aos muros, o que retirou os jovens pilotos da disputa.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.